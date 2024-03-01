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Долар виріс після триденного падіння: НБУ оновив офіційний курс

Україна, П'ятниця 01 березня 2024 15:44
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Долар виріс після триденного падіння: НБУ оновив офіційний курс Фото: курс долара виріс на 11 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України підвищив курс долара. Долар подорожчав після зниження протягом трьох днів поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 2 березня 2024 року встановлено на такому рівні: 38,1575 грн. за 1 долар (-0,1083 грн).

Долар виріс після триденного падіння: НБУ оновив офіційний курс

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 41,2635 гривень за 1 євро (+0,0600 грн).

Долар виріс після триденного падіння: НБУ оновив офіційний курс

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 16 копійок до 38,16-38,19 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

Долар виріс після триденного падіння: НБУ оновив офіційний курс

udinform.com

На готівковому ринку курс упав на 5 копійок до 38,50 грн/долар.

Ситуація на ринку

Безготівковий ринок балансується за рахунок продажу валюти Нацбанком. НБУ реагує на ситуацію на ринку, знижуючи чи піднімаючи курс інтервенцій.

НБУ у лютому 2024 року продав на міжбанківському валютному ринку 1,509 млрд доларів. Це мінімальний обсяг із квітня минулого року,

Підвищений дефіцит валюти на міжбанку спостерігався в середині лютого, коли офіційний курс зріс до максимуму 38,62 грн/долар.

Однак потім курс почав падати. У результаті курс за місяць зріс на 33 копійки - з 37,87 до 38,20 грн/долар. На початку березня курс упав ще нижче.

Готівковий курс залежить від міжбанку. У результаті курс на готівковому ринку за січень зріс на 40 копійок до 38,65 грн/долар.

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