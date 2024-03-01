ua en ru
Пт, 01 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський не поїде до Вірменії та Азербайджану: ЗМІ назвали причину

П'ятниця 01 березня 2024 12:59
UA EN RU
Зеленський не поїде до Вірменії та Азербайджану: ЗМІ назвали причину Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський не здійснить візит до Вірменії та Азербайджану.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Radar Armenia.

"Президент України Володимир Зеленський, всупереч більш раннім чуткам, не прибуде в регіон - ні до Вірменії, ні до Азербайджану - через скасування візиту до Баку", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський відвідає Єреван і Баку в березні.

Відносини Вірменії та України

Вірменія не підтримує російське вторгнення в Україну та періодично заявляє про свою позицію.

Нещодавно прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Вірменія - не союзник Росії у питанні України. Політик нагадав про міжнародне право про визнання державних кордонів та наголосив на дружності вірменів до українського народу.

Також Вірменія передала Україні чергову партію гуманітарної допомоги. Єреван передав близько 10 тонн ліків та медикаментів.

А у жовтні під час візиту до Італії президент Володимир Зеленський уперше зустрівся з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Вірменія Азербайджан
NEWS
У окупантів локальні успіхи на Авдіївському напрямку. Генерал розповів деталі
У окупантів локальні успіхи на Авдіївському напрямку. Генерал розповів деталі
DAILY
Федір Веніславський: Рада має всі шанси прийняти закон про мобілізацію до кінця березня
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Федір Веніславський: Рада має всі шанси прийняти закон про мобілізацію до кінця березня