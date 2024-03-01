В Україні очікується мінлива хмарність, місцями прогріє до +15: погода на завтра

Завтра, 2 березня, по усій території України очікується мінлива хмарність, але без опадів. На заході місцями прогріє до +15 - +17.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр .

Очікується, що температура в Київській області вночі коливатиметься від -3 до +2, а вдень - від +6 до +11. У Києві вночі близько 0, а вдень від +8 до +10.

Погода в Києві та області

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що лютий 2024 року став другим у рейтингу найтепліших в історії Києва.

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