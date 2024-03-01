ua en ru
Пт, 01 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Україні очікується мінлива хмарність, місцями прогріє до +15: погода на завтра

П'ятниця 01 березня 2024 14:40
UA EN RU
В Україні очікується мінлива хмарність, місцями прогріє до +15: погода на завтра Фото: погода на завтра, 2 березня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Завтра, 2 березня, по усій території України очікується мінлива хмарність, але без опадів. На заході місцями прогріє до +15 - +17.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.

"Мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, східний, 5-10 м/с", - пише пресслужба.

Температура:

  • на заході коливатиметься від +4 до +9 вночі й від +12 до +17 вдень;
  • на півночі коливатиметься від -1 до +1 вночі й від +6 до +10 вдень;
  • на півдні коливатиметься від +1 до +4 вночі й від +8 до +12 вдень;
  • на сході коливатиметься від -4 до -1 вночі й від +6 до +9 вдень.

В Україні очікується мінлива хмарність, місцями прогріє до +15: погода на завтра

Фото: погода на 2 березня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Києві та області

"Мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с", - пише пресслужба.

Очікується, що температура в Київській області вночі коливатиметься від -3 до +2, а вдень - від +6 до +11. У Києві вночі близько 0, а вдень від +8 до +10.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що лютий 2024 року став другим у рейтингу найтепліших в історії Києва.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні
NEWS
У окупантів локальні успіхи на Авдіївському напрямку. Генерал розповів деталі
У окупантів локальні успіхи на Авдіївському напрямку. Генерал розповів деталі
DAILY
Федір Веніславський: Рада має всі шанси прийняти закон про мобілізацію до кінця березня
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Федір Веніславський: Рада має всі шанси прийняти закон про мобілізацію до кінця березня