ua en ru
Пт, 01 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський про захист Харкова: необхідно відтиснути росіян ще далі

П'ятниця 01 березня 2024 17:32
UA EN RU
Зеленський про захист Харкова: необхідно відтиснути росіян ще далі Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Захист Харкова й загалом регіону потребує комплексного підходу, у тому ж числі й відтискання росіян на довшу відстань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

"Можна довго говорити про те, чим збивати С-300. Ми розуміємо, чого не вистачає. Ми знаємо, які високі ризики, коли за хвилину ракета потрапляє в цивільну ціль. Ми розуміємо, що тут треба комплексний захист. І найголовніше, діяти не тільки посилюючи ППО в Харкові і регіоні, але й треба відтискати росіян на довшу відстань", - заявив президент.

За словами Зеленського, якщо не відтиснути ворога якомога далі - захистити Харків буде складно. Водночас він та Рютте все ж продовжать шукати можливості для посилення ППО.

Ситуація у Харківській області

Варто зазначити, що Харків та область постійно обстрілюють ворожі війська. До того ж тривають бої на Куп'янському напрямку.

Через регулярні обстріли в регіоні неодноразово оголошували евакуацію. Наприклад, 26 жовтня 2023 року, голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив про підготовку до примусової евакуації сімей із дітьми з 10 населених пунктів Куп'янського району. Примусову евакуацію дітей було оголошено вже на початку листопада.

Також вчора, 29 лютого, стало відомо про те, що примусову евакуацію сімей з дітьми планують розширити ще в 18 населених пунктах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Харків
NEWS
Ключ до визволення Криму. Навіщо Україні ракети Taurus та чи наважиться Шольц на поставки
Ключ до визволення Криму. Навіщо Україні ракети Taurus та чи наважиться Шольц на поставки
DAILY
Федір Веніславський: Рада має всі шанси прийняти закон про мобілізацію до кінця березня
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Федір Веніславський: Рада має всі шанси прийняти закон про мобілізацію до кінця березня