Зеленський про захист Харкова: необхідно відтиснути росіян ще далі

Захист Харкова й загалом регіону потребує комплексного підходу, у тому ж числі й відтискання росіян на довшу відстань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

"Можна довго говорити про те, чим збивати С-300. Ми розуміємо, чого не вистачає. Ми знаємо, які високі ризики, коли за хвилину ракета потрапляє в цивільну ціль. Ми розуміємо, що тут треба комплексний захист. І найголовніше, діяти не тільки посилюючи ППО в Харкові і регіоні, але й треба відтискати росіян на довшу відстань", - заявив президент.

За словами Зеленського, якщо не відтиснути ворога якомога далі - захистити Харків буде складно. Водночас він та Рютте все ж продовжать шукати можливості для посилення ППО.

Ситуація у Харківській області

Варто зазначити, що Харків та область постійно обстрілюють ворожі війська. До того ж тривають бої на Куп'янському напрямку.

Через регулярні обстріли в регіоні неодноразово оголошували евакуацію. Наприклад, 26 жовтня 2023 року, голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив про підготовку до примусової евакуації сімей із дітьми з 10 населених пунктів Куп'янського району. Примусову евакуацію дітей було оголошено вже на початку листопада.

Також вчора, 29 лютого, стало відомо про те, що примусову евакуацію сімей з дітьми планують розширити ще в 18 населених пунктах.