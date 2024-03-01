КПП "Шегині" стоїть повністю. Яка ситуація на кордоні з Польщею

Польські фермери повністю заблокували КПП "Шегині" - не пропускають фури ні на в'їзд, ні на виїзд з України. Частково перекритий і "Ягодин".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка під час телемарафону.

"Ситуація за останні дні фактично не змінювалася, але сьогодні маємо певну зміну по напрямку пункту пропуску "Шегині". Бо о 13:00, як повідомила нам польська сторона, польські фермери відмовилися пропускати будь-яку вантажівку яка слідує чи то в бік України, чи в бік Польщі. Хоч і до цього на цьому напрямку відмічався такий критичний мінімум перетину кордону вантажівками", - розповів він.

До прикладу, як зазначив Демченко, за минулу добу цей напрямок перетнули тільки 47 вантажних транспортних засобів в обох напрямках.

"А після 13:00 й зараз ми фіксуємо по нашому пункту пропуску безпосередньо, що вантажівки не рухаються ні з Польщі, ні в Польщу. Польська сторона не приймає вантажні транспортні засоби до себе з України", - констатував спікер.

КПП "Ягодин"

Також, як каже представник ДПСУ, суттєве зниження кількості перетинів кордону вантажівками залишається і по напрямку пункту пропуску "Ягодин".

"За минулу добу тут перетнуло кордон 111 вантажівок які слідували з Польщі в Україну. Як і раніше польські фермери не пропускають тут жодної вантажівки, яка слідує з України в Польщу. За останні дні це "нульові" показники перетину кордону в бік Польщі на цьому напрямку", - додав він.

Ситуація на кордоні з Польщею

Станом на 1 березня польські фермери продовжують блокувати рух вантажних транспортних засобів. Спостерігається значне ускладнення для перетину кордону - як в напрямку України, так і в напрямку Польщі.

Блокування польські фермери продовжують здійснювати на шести пунктах пропуску - "Ягодин", "Устилуг", "Угринів", "Рава-Руська", "Шегині" та "Краківець".

Станом на ранок 1 березня на всіх цих напрямках на території Польщі сукупно в чергах з можливістю подальшого руху в бік України очікувало близько 2350 вантажних транспортних засобів. Найбільше навпроти пунктів пропуску "Краківець", "Рава - Руська" та "Ягодин". Детальніше про ситуацію - у матеріалі РБК-Україна.