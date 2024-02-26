Війна, Україна, світ. На що звернути увагу сьогодні

Війна

ЗСУ відійшли від Ласточкиного

Речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій підтвердив, що підрозділи ЗСУ здійснили відхід від села Ласточкине поблизу Авдіївки. Аби організувати оборону по лінії населених пунктів Орлівка - Тоненьке - Бердичі й не допустити подальшого просування противника в західному напрямку.

Демобілізація

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 11035 щодо демобілізації військових строкової служби.

Україна наздогнала РФ у виробництві аналогів "Шахедів"

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін розповів, що цього року Україна наздогнала Росію у кількості виробництва дронів-камікадзе, подібних до іранських Shahed-131 та Shahed-136. Сили оборони вже використовують їх для ударів по території Росії.

Україна

Політика

​​До Києва прибув прем'єр Болгарії Ніколай Денков та зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським. Сторони домовились про розбудову логістики та інфраструктури та дали спільну прес-конференцію.

Кешбек за українські товари

Президент Володимир Зеленський анонсував розробку програми кешбеку "Купуй українське", коли за купівлю визначених типів зроблених в нашій країні товарів і послуг громадяни України зможуть отримати повернення частини коштів на спеціальну картку.

У "Дії" з’являться освітні документи

В Україні почалося бета-тестування освітніх документів в застосунку "Дія". Незабаром українці зможуть зареєструватися на вступ до ЗВО, влаштуватися на роботу та переглянути інформацію в дипломі за кілька кліків.

Арешт Пашинського

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому народному депутату Сергію Пашинському у вигляді арешту на два місяці з можливістю застави.

Курс

Долар дешевшає третій день поспіль після максимумів минулого тижня. Офіційний курс на 27 лютого 2024 року встановлено Нацбанком на такому рівні: 38,3361 грн за 1 долар (-0,0166 грн).

Погода

Завтра в Україні буде майже весняна погода, без опадів. Температура повітря місцями сягне +18 градусів.

Світ

Польща

Блокада на кордоні з Польщею може посилитися. З 1 березня польські перевізники планують приєднатися до протесту фермерів, які блокують прикордонні переходи з нашою країною. Їхня акція може відбутися на пунктах пропуску: "Рава-Руська - Гребенне", "Ягодин - Дорогуськ", "Краківець - Корчова" і, можливо, "Медика - Шегині".

США

Президент США Джо Байден завтра планує зустріч з лідерами Конгресу, щоб вони терміново прийняли пакет допомоги Україні. На зустрічі має бути й спікер Палати представників Майк Джонсон, який цю допомогу блокує.

Німеччина

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вкотре виступив проти передачі далекобійних ракет Taurus Україні, він посилається на ризики прямого залучення його країни у війну.

Чехія

Президент Чехії Петр Павел дозволив 20 своїм громадянам вступити до лав ЗСУ і воювати проти російської агресії.

Атаки хуситів

The Jerusalem Post пише, чотири підводні кабелі зв’язку між Саудівською Аравією та Джибуті були виведені з ладу впродовж останніх місяців, ймовірно, внаслідок атак єменських хуситів. У зв'язку з цим виникає серйозне порушення зв'язку між Європою та Азією.

Швеція в НАТО

Парламент Угорщини ратифікував заявку Швеції на вступ до НАТО. Угорщина стала останньою країною НАТО, яка схвалила членство Швеції.

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