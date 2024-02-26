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Аналоги "Шахеда": Україна наздогнала Росію за кількістю виробництва дронів-камікадзе

Укрїна , Понеділок 26 лютого 2024 12:48
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Аналоги "Шахеда": Україна наздогнала Росію за кількістю виробництва дронів-камікадзе Фото: виробництво українських безпілотників у 2024 році стало на рівні з російським (Віталий Носач, РБК-Україна)
Автор: Ярослава Борзова

У 2024 поці Україна наздогнала Росію у кількості виробництва дронів-камікадзе, подібних до іранських Shahed-131 та Shahed-136.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна в ефірі телемарафону.

"На цей рік наші спроможності виробити такі дрони вже нічим не поступаються Росії", - зазначив він.

Також Камишін розповів, що Україна досягає успіху як у виробництві аналогів "Шахедів", так і у виробництві інших ударних безпілотників.

"Те, що на Росії вибухає - то все наше", - зазначив міністр.

Коментуючи питання щодо параметрів тотожності українських дронів-камікадзе до російсько-іранських, Камишін заявив, що вони схожі за кількістю пересувної вибухівки, за дальністю дії, і за іншими технічними параметрами".

Дрони для України

12 грудня 2023 року міністр оборони України Рустем Умеров та його колега з Латвії Андріс Спрудс обговорили створення коаліції дронів. Український урядовець висловив подяку латвійській стороні за відповідну ініціативу. Як розповів в січні Спрудс, до коаліції безпілотників приєдналися вже понад 20 країн.

За словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, група країн Альянсу хоче передати українським захисникам мільйон безпілотників у рамках військової допомоги.

Зокрема на озброєнні нашої армії вже десятки дронів вітчизняного виробництва. Йдеться не лише про безпілотні літальні апарати, але й про надводні дрони. Як розповідав раніше Камишін, Україна налагодила серійне виробництво вітчизняного аналога "Шахедів".

Також розробляється власний аналог російського дрона-камікадзе "Ланцет", його вже тестують на фронті.

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