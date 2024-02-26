Война, Украина, мир. На что обратить внимание сегодня

Война

ВСУ отошли от Ласточкиного

Спикер Объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховий подтвердил, что подразделения ВСУ совершили отход от села Ласточкино вблизи Авдеевки. Чтобы организовать оборону по линии населенных пунктов Орловка - Тоненькое - Бердичи и не допустить дальнейшего продвижения противника в западном направлении.

Демобилизация

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект № 11035 о демобилизации военных срочной службы.

Украина догнала РФ в производстве аналогов "Шахедов"

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин рассказал, что в этом году Украина догнала Россию в количестве производства дронов-камикадзе, подобных иранским Shahed-131 и Shahed-136. Силы обороны уже используются для ударов по территории России.

Украина

Политика

В Киев прибыл премьер Болгарии Николай Денков и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Стороны договорились о развитии логистики и инфраструктуры и дали совместную пресс-конференцию.

Кешбек за украинские товары

Президент Владимир Зеленский анонсировал разработку программы кэшбека "Покупай украинское", когда за покупку определенных типов произведенных в нашей стране товаров и услуг граждане Украины смогут получить возврат части средств на специальную карту.

В "Дії" появятся образовательные документы

В Украине началось бета-тестирование образовательных документов в приложении "Дія". В скором времени украинцы смогут зарегистрироваться на поступление в ЗВО, устроиться на работу и пересмотреть информацию в дипломе за несколько кликов.

Арест Пашинского

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему народному депутату Сергею Пашинскому в виде ареста на два месяца с возможностью залога.

Курс

Доллар дешевеет третий день после максимумов на прошлой неделе. Официальный курс на 27 февраля 2024 установлен Нацбанком на таком уровне: 38,3361 грн за 1 доллар (-0,0166 грн).

Погода

Завтра в Украине будет почти весенняя погода, без осадков. Температура воздуха местами поднимется до +18 градусов.

Мир

Польша

Блокада на границе с Польшей может усилиться. С 1 марта польские перевозчики планируют присоединиться к протесту фермеров, блокирующих пограничные переходы с нашей страной. Их акция может состояться на пунктах пропуска: "Рава-Русская - Гребенное", "Ягодин - Дорогуск", "Краковец - Корчева" и, возможно, "Медыка - Шегини".

США

Президент США Джо Байден завтра планирует встречу с лидерами Конгресса, чтобы они срочно приняли пакет помощи Украине. На встрече должен быть и спикер Палаты представителей Майк Джонсон, блокирующий эту помощь.

Германия

Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз выступил против передачи дальнобойных ракет Taurus Украине, он ссылается на риски прямого вовлечения его страны в войну.

Чехия

Президент Чехии Петр Павел разрешил 20 своим гражданам вступить в ряды ВСУ и воевать против российской агрессии.

Атаки хуситов

The Jerusalem Post пишет, четыре подводных кабеля связи между Саудовской Аравией и Джибути были выведены из строя в течение последних месяцев, вероятно, в результате атак йеменских хуситов. В связи с этим возникает серьезное нарушение связи между Европой и Азией.

Швеция в НАТО

Парламент Венгрии ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО. Венгрия стала последней страной НАТО, которая одобрила членство Швеции.

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