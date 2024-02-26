Зеленський запропонував кешбек за купівлю українських товарів

Українці зможуть отримати компенсацію частини оплати за товари та послуги, вироблені в країні. Програма кеш беку "Купуй українське" запрацює вже цього року.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на презентації платформи "Зроблено в Україні", передає кореспондент РБК-Україна .

"За купівлю певних типів зроблених в Україні товарів і послуг громадяни України зможуть отримати повернення частини коштів на спеціальну картку", - сказав він.

За його словами, відповідне доручення уряду, наразі цю програму розробляють, і вона повинна запрацювати вже цього річ.

"Це податки, це зарплати наших воїнів, це можливості нашої держави, зокрема й оборонні. Уже готують параметри українського кешбеку: фінансові й технічні", - сказав Зеленський.

Частка українських товарів

Останні дані Держстату свідчать, що у 2020 році частка продажу підприємствами роздрібної торгівлі товарів, вироблених на території України, зросла до 53,4%. У 2019 році частка місцевих товарів становила 52,4%, у 2018 році – 53,2%, у 2017 році – 52,3%.

У 2020 році частка місцевих продовольчих становила 79,4%, частка непродовольчих товарів – 32,9%.

Серед продовольчих товарів яйця місцевого виробництва становили 99,1% від продажів, м'ясо - 96,5%, масло вершкове - 95,1%, молоко - 94,0%. Водночас місцеві фрукти та овочі, свіжі займають 47,2% ринку.

Серед непродовольчих товарів найменший відсоток займають вітчизняні комп'ютери – 3,7%, автомобілі – 1,8%, мобільні телефони – 0,2%.

Що таке кешбек

Кешбек (cashback) - це програма лояльності, що надається деякими банками та компаніями, яка дозволяє користувачам отримувати назад частину грошей за покупки, здійснені з використанням певних банківських карток або послуг.

Принцип роботи кешбек-системи зазвичай такий: користувач робить покупки з використанням певної банківської картки або через спеціальні партнерські програми, і певний відсоток від суми покупки повертається на його рахунок у вигляді кешбеку.

Розмір кешбеку, як правило, залежить від умов програми та категорії покупки. Наприклад, кешбек може бути вищим за певних категорій витрат, таких як покупки в супермаркетах, ресторанах, або за певних умов, наприклад, при першій покупці після активації картки.

Кешбек став популярним способом залучення та утримання клієнтів.