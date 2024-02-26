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Зеленський підписав закон про демобілізацію строковиків

Україна, Понеділок 26 лютого 2024 16:27
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Зеленський підписав закон про демобілізацію строковиків Архівне фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 26 лютого, підписав закон про демобілізацію військових строкової служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної ради України.

Зазначається, що закон сьогодні підписав голова Верховної ради Руслан Стефанчук і сам Зеленський.

Демобілізація строковиків в Україні

Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення було ухвалено рішення, що строковики під час воєнного стану залишаються на військовій службі. Їх могли демобілізувати лише на деяких підставах.

Нещодавно президент Володимир Зеленський вніс до Верховної ради законопроект про демобілізацію строковиків. Сьогодні Комітет з нацбезпеки парламенту підтримав документ.

Документ встановлює, що строковики звільняються зі служби у запас у строки, визначені указом президента.

У п'ятницю Верховна рада України підтримала за основу і в цілому законопроєкт №11035 про демобілізацію військових строкової служби.

Повідомлялося, що в остаточному вигляді до законопроєкту включено норму щодо термінів, протягом яких строковиків не можуть призвати. Військові не можуть бути призвані на військову службу під час мобілізації протягом 12 місяців із дня звільнення в запас.

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Володимир Зеленський Демобілізація Війна в Україні Строковик
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