Байден завтра зустрінеться з лідерами Конгресу, щоб прискорити надання допомоги Україні

Президент США Джо Байден у вівторок у Білому домі зустрінеться з лідерами Конгресу, включаючи речника Палати представників Майка Джонсона, щоб прискорити виділення Україні пакету фінансової допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Зазначається, що Байден "обговорить терміновість ухвалення двопартійного доповнення з національної безпеки та збереження відкритості уряду", йдеться у графіку Білого дому, опублікованому в неділю.

За словами помічника одного з лідерів Конгресу, у заході також візьмуть участь лідер більшості у Сенаті Чак Шумер, лідер меншості у Сенаті Мітч Макконнелл та лідер меншості у Палаті представників Хакім Джефріс.

"Ми маємо вивести ці гроші за двері", - заявив раніше в ефірі Fox News радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван.

Він також зазначив, що у Білому домі вважають, що допомога, схвалена двопартійним голосуванням у Сенаті, може бути також підтримана у Палаті представників, якщо Джонсон поставить її на голосування.

Блокування допомоги Україні у США

Нагадаємо, 13 лютого Сенат США схвалив законопроект про надання допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на 95 млрд доларів. Зокрема, для України передбачено понад 60 млрд доларів. Для того, щоб законопроект набув чинності, його має схвалити Палата представників США та підписати президент Джо Байден.

Спікер Палати представників Майк Джонсон виступив проти такої ініціативи. У свою чергу, Байден закликав Палату представників терміново схвалити законопроект.

Проте Палата представників США пішла на канікули до 28 лютого, таким чином відклавши розгляд допомоги для України.