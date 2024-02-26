ua en ru
Пн, 26 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Президент Павел дозволив 20 громадянам Чехії воювати проти Росії в лавах ЗСУ

Понеділок 26 лютого 2024 15:20
UA EN RU
Президент Павел дозволив 20 громадянам Чехії воювати проти Росії в лавах ЗСУ Архівне фото: президент Чехії Петр Павел (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Поточне керівництво Чехії дозволило 20 своїм громадянам вступити до лав ЗСУ і воювати проти російської агресії.

Про це заявив президент Чехії Петр Павел, повідомляє РБК-Україна з посиланням на TV Nova.

За його словами, загалом він розглянув 76 заявок на приєднання до Збройних сил України. 20 із них Павло схвалив, ще 56 заявок було відхилено на підставі рекомендацій міністерств оборони та внутрішніх справ.

За словами глави держави, причиною відхилення заяв про допуск до служби у ЗСУ стала невідповідність претендентів поставленим критеріям.

Попередник нинішнього президента Мілош Земан видав із 24 лютого 2022 року громадянам країни 132 дозволи приєднатися до ЗСУ.

У Силах оборони України воюють іноземні громадяни

Нещодавно президент України Володимир Зеленський підписав указ, який дозволяє служити в Нацгвардії іноземцям та особам без громадянства.

На початку лютого стало відомо, що в боротьбі за Україну на полі бою загинули двоє добровольців із Грузії, які воювали ще з 2014 року.

А минулого тижня в боях із російськими окупантами загинув доброволець із Литви Тадас Тумас.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Збройні сили України Чехія Війна в Україні
NEWS
Українські військові відійшли від села Ласточкине, - ЗСУ
Українські військові відійшли від села Ласточкине, - ЗСУ
DAILY
Санкції США проти банків та фінкомпаній Росії: чи буде новий пакет обмежень ефективним
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Санкції США проти банків та фінкомпаній Росії: чи буде новий пакет обмежень ефективним