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Прем'єр Болгарії прибув до України з візитом

Понеділок 26 лютого 2024 08:57
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Прем'єр Болгарії прибув до України з візитом Фото: прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков разом із делегацією прибув із візитом в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на БНТ.

До складу болгарської делегації також входять міністри юстиції, довкілля та енергетики - Атанас Славов, Юліан Попов і Румен Радєв, заступники міністрів оборони і закордонних справ - Станімір Георгієв і Тихомир Стойчев, а також глава Міноборони адмірал Еміль Єфтімов.

Подробиці візиту болгарське видання не повідомляє.

Фото: Прем'єр Болгарії прибув до України з візитом (bntnews.bg)

Допомога Україні від Болгарії

Болгарія з перших днів повномасштабного вторгнення РФ надає Україні різноманітну допомогу.

Раніше парламент Болгарії ратифікував угоду про постачання Україні бронетранспортерів.

Після чого прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков висловив упевненість, що більшість у парламенті відхилить вето, накладене президентом країни Руменом Радєвим на угоду про постачання Україні бронетехніки.

Крім того, Болгарія передасть Україні близько 150 тисяч євро на гуманітарну допомогу через складну ситуацію через повномасштабне вторгнення РФ.

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Болгарія Візит в Україну
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