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Польські перевізники планують 1 березня відновити протести на кордоні з Україною

Понеділок 26 лютого 2024 09:17
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Польські перевізники планують 1 березня відновити протести на кордоні з Україною Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Польські перевізники мають намір відновити протести на кордоні з Україною в п'ятницю, 1 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RFM24.

Видання зазначає, що перевізники з Люблінського та Підкарпатського регіонів хочуть знову заблокувати переходи в Гребенне, Дорогуську та Корчові. Не виключено, що протест охоплюватиме й доступ до переправи в Медиці.

Перевізники скаржаться, що їх нібито витісняють із ринку українці.

Вони також вимагають відновити зобов'язання українських перевізників мати дозвіл з листопада 2023 року.

Ситуація на кордоні України та Польщі

З листопада 2023 року польські перевізники розпочали страйки на кордоні з Україною. Вже у січні кордон вдалося розблокувати після підписання між перевізниками та урядом польської угоди.

У лютому протести на кордоні знову поновилися. Пункти перепустки блокують фермери. Нещодавно вони заявили про "тотальну блокаду" кордону, а також почали висипати українське зерно.

Раніше президент Володимир Зеленський провів селектор щодо ситуації на кордоні, а потім запропонував президенту Польщі Анджею Дуді та прем'єру Дональду Туску зустрітися на кордоні.

Прем'єр Польщі Дональд Туск анонсував, що зустріч урядів двох країн відбудеться 28 березня у Варшаві.

Детальніше про те, що відбувається на польсько-українському кордоні – читайте у матеріалі РБК-Україна.

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