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Долар дешевшає третій день поспіль: НБУ оновив офіційний курс

Україна, Понеділок 26 лютого 2024 15:44
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Долар дешевшає третій день поспіль: НБУ оновив офіційний курс Фото: курс долара впав на 2 копійки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України знизив курс долара. Долар дешевшає третій день поспіль після максимумів минулого тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 27 лютого 2024 року встановлено на такому рівні: 38,3361 грн за 1 долар (-0,0166 грн).

Долар дешевшає третій день поспіль: НБУ оновив офіційний курс

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 41,5985 гривень за 1 євро (+0,0357 грн).

Долар дешевшає третій день поспіль: НБУ оновив офіційний курс

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс виріс на 5 копійок до 38,38-38,40 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

Долар дешевшає третій день поспіль: НБУ оновив офіційний курс

udinform.com

На готівковому ринку курс не змінився – 38,60 грн/долар.

Ситуація на ринку

Зростання курсу долара минулого тижня було викликано збільшенням дефіциту валюти на міжбанку.

НБУ протягом тижня 19-23 лютого 2024 року продав на міжбанківському валютному ринку 647,83 млн доларів. Це вдвічі більше, ніж тижнем раніше (322,3 млн доларів).

На початку минулого тижня курс на міжбанку зріс на понад 60 копійок до рівня 38,60 грн/долар. Офіційний курс долара три дні поспіль оновлював історичні максимуми і на 22 лютого досягнув рівня 38,6237 гривень за 1 долар.

Однак потім курс пішов униз. У другій половині тижня курс почав знижуватись. У підсумку офіційний курс зріс із 37,97 до 37,35 грн/долар.

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