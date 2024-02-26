"Може втягнути Німеччину у війну": Шольц виступив проти постачання Україні ракет Taurus

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вкотре виступив проти постачання Україні далекобійних ракет Taurus. На його думку, це може втягнути його країну у війну з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RND .

"Ми ні в якому разі не повинні бути пов’язані з цілями, яких досягає ця система (мова про дальність ракет Taurus - ред.). Тому це не наступний варіант на порядку денному. Ця ясність також необхідна. Мене дивує, що деякі люди зовсім не хвилюються, вони навіть не замислюються над тим, чи може те, що ми робимо, в якомусь сенсі призвести до участі у війні", - сказав Шольц.

Він пояснив, що ракети Taurus - це зброя дуже далекої дії, і "те, що роблять англійці та французи в плані контролю за цілями, неможливо зробити в Німеччині".

"Це знає кожен, хто мав справу з цією системою", - додав канцлер.

Шольц зазначив, що він "дуже роздратований відсутністю балансу між тим, що дійсно потрібно зараз, і дискусією про Taurus".

"Чого не вистачає Україні, так це боєприпасів на всі можливі довжини та відстані, але не принципово цього з Німеччини", - зазначив він.

Taurus для України

Нагадаємо, Україна просить Німеччину розпочати постачання далекобійних ракет Taurus, які здатні знищувати цілі на відстані до 500 кілометрів, ще з минулого року.

Але німецький уряд відмовляється від передачі такого озброєння. За інформацією ЗМІ, проти виступає сам канцлер Олаф Шольц. Він переживає, що ЗСУ можуть використовувати німецькі ракети для ударів по території Росії, що "зробить Німеччину стороною конфлікту".

19 лютого, німецькі ЗМІ писали про те, що правляча коаліція в Бундестазі готує заклик до уряду про передачу Україні далекобійних ракет. Але конкретно про Taurus в документі не йшлося.

Вже 22 лютого Бундестаг підтримав проєкт резолюції із рекомендацією для уряду Німеччини розпочати постачання далекобійних ракет Taurus Києву.