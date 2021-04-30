Витренко официально возглавил "Нафтогаз", а Путин готов сесть за стол переговоров: новости за 29 апреля

Юрий Витренко официально возглавил НАК "Нафтогаз", президент РФ Владимир Путин готов сесть за стол переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, на границе между Киргизией и Таджикистаном вспыхнули боевые действия. Подробнее о том, что произошло в среду, 28 апреля, - в материале РБК-Украина.

Витренко официально возглавил "Нафтогаз"

Юрий Витренко официально возглавил Национальную акционерную компанию "Нафтогаз". Вчера Кабинет министров принял решение о его назначении на должность главы правления "Нафтогаза".

Сообщается, что "последней каплей" для увольнения предыдущего главы правления "Нафтогаза" Андрея Коболева стала публикация отчета компании за 2020 год. Показатели в отчете не отвечают тем, которые НАК обязался выполнить согласно финансовому плану.

В Государственном департаменте США обеспокоены решениями Кабмина. В Вашингтоне заявили, что экономический прогресс Украины оказался под угрозой.

Путин готов сесть за стол переговоров с Зеленским, - Кремль

Президент России Владимир Путин готов сесть за стол переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он согласен обсуждать двусторонние отношения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Также в России заявили, что не хотят возобновления боевых действий на Донбассе. Однако, ситуация у границы между Украиной и Россией остается напряженной.

Галущенко назначен новым главой Минэнерго: что о нем известно

Парламент назначил нового главу Министерства энергетики Украины. Им стал Герман Галущенко. За назначение проголосовали 305 нардепов. Новоизбранный министр принес присягу с трибуны парламента.

Что известно о новом главе Минэнерго – читайте в материале РБК-Украина

Зеленский ввел в действие решение СНБО о децентрализации власти

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 апреля 2021 года "О мерах государственной региональной политики в поддержку децентрализации власти".

Документ вступает в силу с момента его опубликования.

Найем попал под сокращение в "Укроборонпроме"

Заместитель генерального директора "Укроборонпрома" по управлению активами Мустафа Найем уходит из концерна. Сообщается, что в рамках оптимизации организационной структуры концерна должность Найема попала под сокращение. В целом штат "Укроборонпрома" хотят сократить на 10%.

В своем Telegram Найем заявил, что его должность сократили без объяснений.

В Украине еще одну область перевели в "желтую" зону

В Украине официально расширили "желтую" зону эпидемиологической опасности. Из "оранжевой" зоны туда перевели Винницкую область.

Таким образом в "желтую" зону входят уже семь регионов - Винницкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Херсонская и Черновицкая области. "Красными" пока остаются Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области. Остальные регионы - "оранжевые".

Боевые действия на границе Киргизии и Таджикистана: что известно

Утром 29 апреля на спорном участке границы между Киргизией и Таджикистаном вспыхнули боевые действия. Перестрелка между военными началась после того, как на территории спорного участка "Главный водораздел" таджикская сторона установила видеонаблюдение на столбах ЛЭП.

Почти сразу после начала стрельбы, стало известно об одном погибшем и еще 16 раненых.

Под вечер главам МИД Киргизии и Таджикистана удалось договориться о прекращении огня, а также отводе военных от границы. Пограничная служба Киргизии заявила, что стрельба на границе с Таджикистаном прекратилась. В то же время Министерство здравоохранения Киргизии сообщило о новых жертвах.

Врач рассказал о новых симптомах COVID-19: "люди не могут передвигаться по квартире"

У пациентов с коронавирусом течение болезни изменилось за время пандемии, и теперь такие распространенные характерные симптомы, как потеря вкуса и обоняния, стали встречаться все реже. Об этом рассказал главврач Львовской областной инфекционной клинической больницы Сергей Федоренко в интервью ТСН.

По его словам, в настоящее время COVID-19 часто вызывает у больного высокую температуру - до 40 градусов, и выраженную общую слабость.

Моргенштерн больше не приедет в Украину

Российский рэпер Моргенштерн (Валеев Алишер) был внесен в черный список украинского Минкульта как лицо, создающее угрозу национальной безопасности. Таким образом скандальный артист не сможет проводить в Украине концерты.

Примечательно, что недавно Моргенштерн анонсировал на начало лета гастроли в украинских городах, объявив о планах выступить в Киеве, Харькове и Запорожье. Впрочем, позже 23-летний музыкант признался, ему стало страшно ехать в Украину.

Украину накроет сильными грозами и жутким ветром: кому с погодой не повезет

Погода в Украине в пятницу, 30 апреля, ожидается теплая в большинстве областей страны. Однако синоптики прогнозируют грозы и сильный штормовой ветер во многих регионах.

Какая погода ждет украинцев в пятницу, рассказали на сайте Украинского гидрометцентра.