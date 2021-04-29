Путин готов сесть за стол переговоров с Зеленским, - Кремль

"Путин готов сесть и поговорить с Зеленским о двусторонних отношениях", - сказал Песков.

Раньше Путин ответил Зеленскому на предложение о встрече на Донбассе и заявил, что готов встретить его в Москве, если украинский президент намерен обсуждать двусторонние отношения. При этом обсуждать войну на Донбассе он посоветовал с главарями так называемых "республик".

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что Зеленский не поедет на переговоры с Путиным в Москву. А глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук уверен, что такая встреча может пройти только в нейтральной стране.

Как заявил РБК-Украина источник, встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным может произойти только на нейтральной площадке. На сегодня можно рассматривать любую нейтральную страну, поскольку раунд переговоров только начался.