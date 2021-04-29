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Галущенко назначен новым главой Минэнерго: что о нем известно

Новина українською → Киев, Четверг 29 апреля 2021 10:58
Галущенко назначен новым главой Минэнерго: что о нем известно Фото: новый глава Минэнерго Герман Галущенко (atom.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна, Юлия Струк

Парламент назначил нового главу Министерства энергетики Украины. Им стал Герман Галущенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания парламента.

За назначение проголосовали 305 нардепов. Новоизбранный министр принес присягу с трибуны парламента.

Галущенко назначен новым главой Минэнерго: что о нем известноСегодня народные депутаты одобрили назначение Галущенко новым министром энергетики.

Назначение уже поприветствовал глава Кабинета министров Денис Шмыгаль.

"Министерство энергетики получило нового руководителя. Кандидатуру Германа Галущенко поддержали 305 народных депутатов. Поздравляем Германа Валерьевича в правительственной команде", - написал Шмыгаль.

Что известно о новом главе Минэнерго

Галущенко работал в 1997-2005 годах в Администрации президента Леонида Кучмы, а потом - в Секретариате президента Виктора Ющенко.

Он работал в Министерстве юстиции на должности директора департамента судебной работы. В 2013-2014 годах работал в "Энергоатоме", где был исполнительным директором по правовому обеспечению. Вернулся на работу в "Энергоатом" в мае 2020 года на пост вице-президента.

С 2012 года Галущенко также преподает международное частное право в Институте международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Напомним, в понедельник спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что нового главу Министерства энергетики могут назначить уже в четверг.

Ранее Денис Шмыгаль представил депутатам кандидата на пост министра энергетики Германа Галущенко.

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