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У Путина заявили о высоком напряжении у границы между Украиной и Россией

Новина українською → Москва, Четверг 29 апреля 2021 14:14
У Путина заявили о высоком напряжении у границы между Украиной и Россией Фото: президент РФ Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

В России заявили, что не хотят возобновления боевых действий на Донбассе. Однако, ситуация у границы между Украиной и Россией остается напряженной.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Он заявил, что "напряжение на российско-украинской границе по-прежнему остается выше нормы". Речь шла о Донбассе.

"Напряжение было изрядное и остается выше нормы. Провокации ВСУ на линии разграничения были ежедневными", - заявил Песков.

Отметим, советник украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Алексей Арестович заявил о планах России вернуть войска к украинским границам.

По его словам, в сентябре будет активная фаза российско-белорусских учений "Запад-2021", россияне снова начнут переброску войск в конце июля.

Напомним, Россия начала частичный вывод войск с территории временно оккупированного Крыма, заявил в интервью РБК-Украина глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко.

В то же время, отвод российского войска от восточной границы Украины в Воронежской области так и не наблюдается, сообщил он.

Отметим, Россия предупредила о "резне" на Донбассе, если изменят минские соглашения.

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