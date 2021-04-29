У Путина заявили о высоком напряжении у границы между Украиной и Россией
В России заявили, что не хотят возобновления боевых действий на Донбассе. Однако, ситуация у границы между Украиной и Россией остается напряженной.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
Он заявил, что "напряжение на российско-украинской границе по-прежнему остается выше нормы". Речь шла о Донбассе.
"Напряжение было изрядное и остается выше нормы. Провокации ВСУ на линии разграничения были ежедневными", - заявил Песков.
Отметим, советник украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Алексей Арестович заявил о планах России вернуть войска к украинским границам.
По его словам, в сентябре будет активная фаза российско-белорусских учений "Запад-2021", россияне снова начнут переброску войск в конце июля.
Напомним, Россия начала частичный вывод войск с территории временно оккупированного Крыма, заявил в интервью РБК-Украина глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко.
В то же время, отвод российского войска от восточной границы Украины в Воронежской области так и не наблюдается, сообщил он.
Отметим, Россия предупредила о "резне" на Донбассе, если изменят минские соглашения.