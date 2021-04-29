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В Кабмине объяснили, что стало "последней каплей" для увольнения Коболева

Новина українською → Киев, Четверг 29 апреля 2021 10:16
В Кабмине объяснили, что стало "последней каплей" для увольнения Коболева Фото: бывший глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Владислав Красинский

"Последней каплей" для увольнения главы правления "Нафтогаза" Андрея Коболева стала публикация отчета компании за 2020 год. Показатели в отчете не отвечают тем, которые НАК обязался выполнить согласно финансовому плану.

Об этом заявил заместитель министра энергетики Ярослав Демченков, говорится в материале РБК-Украина "Закадровый вопрос. Как и зачем Кабмин сменил руководство "Нафтогаза".

Как отметил Демченков, вместо запланированных 11,5 млрд гривен прибыли "Нафтогаз" закончил год с 19 млрд гривен убытков.

В компании объяснили, что это связано, прежде всего, с экономическим кризисом во всем мире и низкими ценами на газ в прошлом году. Также до рекордных показателей выросли суммы долгов за ресурс, который отпускался в рамках спецобязательств. При этом, возможно, главным стала не возможность записать себе в актив доходы от транзита после анбандлинга "Нафтогаза". Теперь за это отвечает независимый оператор.

Напомним, вчера Кабмин уволил с должности главы НАК "Нафтогаз" Андрея Коболева.

Как заявил сам Коболев, о своем увольнении он узнал из новостей.

При этом РБК-Украина писало, что на Западе обеспокоены, что правительство не учло волю Наблюдательного совета при увольнении Коболева.

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