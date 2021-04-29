Киргизия и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести войска

Главы МИД Киргизии и Таджикистана договорились прекратить огонь на границе с 20:00 по местному времени (17:00 по киевскому) 29 апреля. Министры также условились отвести войска в места постоянной дислокации.

Об этом сообщило министерство иностранных дел Киргизии .

Отмечается, что главы внешнеполитических ведомств Киргизии и Таджикистана Руслан Казакбаев и Сироджиддин Мухриддин провели несколько раундов переговоров. В ходе них были достигнуты договоренности о полном прекращении огня в районе границы с 20:00 по местному времени (17:00 по киевскому).

Кроме того, министры условились отвести с места конфликта военные силы в места их постоянной дислокации.

Главы МИД также договорились в течение ближайших часов провести отдельную встречу руководителей правоохранительных и силовых структур с участием представителей органов местного самоуправления приграничных районов. Ожидается, что темой обсуждения станут дальнейшие детали урегулирования конфликта.

Казакбаев и Мухриддин призвали все стороны конфликта не поддаваться на провокации “деструктивных сил”.