ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Киргизия и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести войска

Новина українською → Бишкек, Четверг 29 апреля 2021 18:25
Киргизия и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести войска Фото: силовики на месте конфликта (akipress com)
Автор: РБК-Украина

Главы МИД Киргизии и Таджикистана договорились прекратить огонь на границе с 20:00 по местному времени (17:00 по киевскому) 29 апреля. Министры также условились отвести войска в места постоянной дислокации.

Об этом сообщило министерство иностранных дел Киргизии.

Отмечается, что главы внешнеполитических ведомств Киргизии и Таджикистана Руслан Казакбаев и Сироджиддин Мухриддин провели несколько раундов переговоров. В ходе них были достигнуты договоренности о полном прекращении огня в районе границы с 20:00 по местному времени (17:00 по киевскому).

Кроме того, министры условились отвести с места конфликта военные силы в места их постоянной дислокации.

Главы МИД также договорились в течение ближайших часов провести отдельную встречу руководителей правоохранительных и силовых структур с участием представителей органов местного самоуправления приграничных районов. Ожидается, что темой обсуждения станут дальнейшие детали урегулирования конфликта.

Казакбаев и Мухриддин призвали все стороны конфликта не поддаваться на провокации “деструктивных сил”.

Напомним, ранее сообщалось, что на фоне эскалации приграничного конфликта Киргизия и Таджикистан стянули войска и начали атаковать пограничные заставы друг друга. В частности, таджикская сторона провела массированный обстрел нескольких застав, а киргизский спецназ захватил одну из погранзастав Таджикистана.

Также сообщалось, что в результате конфликта ранены несколько десятков человек, также есть информация об одном погибшем. По уточненным данным, число пострадавших с обеих сторон приближается к 60.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика конфликт Киргизия Таджикистан
NEWS
МИД о задержании "украинской группы" в РФ: информация об украинцах не поступала
МИД о задержании "украинской группы" в РФ: информация об украинцах не поступала
DAILY
Закадровый вопрос. Как и зачем Кабмин сменил руководство "Нафтогаза"
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Закадровый вопрос. Как и зачем Кабмин сменил руководство "Нафтогаза"