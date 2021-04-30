Витренко офіційно очолив "Нафтогаз", а Путін готовий сесть за стіл переговорів: новини за 29 квітня

Юрій Витренко офіційно очолив НАК "Нафтогаз", президент РФ Володимир Путін готовий сісти за стіл переговорів з президентом України Владимиром Зеленським, на кордоні між Киргизією та Таджикистаном спалахнули боєві дії. Детальніше про те, що сталося в четвер, 29 квітня, - в матеріалі РБК-Україна.

Вітренко офіційно очолив "Нафтогаз"

Юрій Вітренко офіційно очолив Національну акціонерну компанію "Нафтогаз". Вчора Кабінет міністрів ухвалив рішення про його призначення на посаду глави правління "Нафтогазу".

Повідомляється, що "останньою краплею" для звільнення попереднього голови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва стала публікація звіту компанії за 2020 рік. Показники у звіті не відповідають тим, які НАК зобов'язався виконати згідно з фінансовим планом.

В Державному департаменті США стурбовані рішеннями Кабміну. У Вашингтоні заявили, що економічний прогрес України опинився під загрозою.

Путін готовий сісти за стіл переговорів з Зеленським, - Кремль

Президент Росії Володимир Путін готовий сісти за стіл переговорів із президентом України Володимиром Зеленським. Він згоден обговорювати двосторонні відносини. Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Також в Росії заявили, що не хочуть відновлення бойових дій на Донбасі. Однак, ситуація біля кордону між Україною і Росією залишається напруженою.

Галущенка призначено новим головою Міненерго: що про нього відомо

Парламент призначив нового голову Міністерства енергетики України. Ним став Герман Галущенко. За призначення проголосували 305 нардепів. Новообраний міністр приніс присягу з трибуни парламенту.

Що відомо про нового голову Міненерго – читайте в матеріале РБК-Україна

Зеленський ввів у дію рішення РНБО про децентралізацію влади

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 квітня 2021 року "Про заходи державної регіональної політики на підтримку децентралізації влади".

Документ набрає чинності з моменту його опублікування.

Найєм потрапив під скорочення в "Укроборонпромі"

Заступник генерального директора "Укроборонпрому" з управління активами Мустафа Найєм йде з концерну. Повідомляється, що в рамках оптимізації організаційної структури концерну посада Найєма потрапила під скорочення. В цілому штат "Укроборонпрому" хочуть скоротити на 10%.

У своєму Telegram Найєм заявив, що його посаду скоротили без пояснень.

В Україні ще одну область перевели в "жовту" зону

В Україні офіційно розширили "жовту" зону епідеміологічної небезпеки. З "помаранчевої" зони туди перевели Вінницьку область.

Таким чином в "жовту" зону входять вже сім регіонів - Вінницька, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Херсонська та Чернівецька області. "Червоними" поки залишаються Київ, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська області. Решта регіонів - "помаранчеві".

Бойові дії на кордоні Киргизії та Таджикистану: що відомо

Зранку 29 квітня на спірній ділянці кордону між Киргизією і Таджикистаном спалахнули бойові дії. Перестрілка між військовими почалася після того, як на території спірної ділянки "головний вододіл" Таджицька сторона встановила відеоспостереження на стовпах ЛЕП.

Майже відразу після початку стрільби, стало відомо про одного загиблого і ще 16 поранених.

Під вечір главам МЗС Киргизії і Таджикистану вдалося домовитися про припинення вогню, а також відведення військових від кордону. Прикордонна служба Киргизії заявила, що стрілянина на кордоні з Таджикистаном припинилася. Водночас Міністерство охорони здоров'я Киргизії повідомило про нові жертви.

Лікар розповів про нові симптоми COVID-19: "люди не можуть пересуватись по квартирі"

У пацієнтів з коронавірусом перебіг хвороби змінився за час пандемії, і тепер такі поширені характерні симптоми, як втрата смаку і нюху, стали зустрічатися все рідше. Про це розповів головлікар Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні Сергій Федоренко в інтерв'ю ТСН.

За його словами, нині COVID-19 часто викликає у хворого високу температуру - до 40 градусів, і виражену загальну слабкість.

Моргенштерн більше не приїде в Україну

Російський репер Моргенштерн (Валєєв Алішер) був внесений до чорного списку українського Мінкульту як особа, що створює загрозу національній безпеці. Таким чином скандальний артист не зможе проводити в Україні концерти.

Примітно, що нещодавно Моргенштерн анонсував на початок літа гастролі в українських містах, оголосивши про плани виступити в Києві, Харкові та Запоріжжі. Втім, пізніше 23-річний музикант зізнався, йому стало страшно їхати до України.

Україну накриє сильними грозами і моторошним вітром: кому з погодою не пощастить

Погода в Україні у п'ятницю, 30 квітня, очікується тепла в більшості областей країни. Однак синоптики прогнозують грози та сильний штормовий вітер у багатьох регіонах.

Яка погода чекає українців у п'ятницю, розповіли на сайті Українського гідрометцентру.