Украину накроет сильными грозами и жутким ветром: кому с погодой не повезет

Погода в Украине в пятницу, 30 апреля, ожидается теплая в большинстве областей страны. Однако синоптики прогнозируют грозы и сильный штормовой ветер во многих регионах.

Какая погода ждет украинцев в пятницу, рассказали на сайте Украинского гидрометцентра.

На востоке страны будет облачно, но сухо, ветер со штормовыми порывами. Ночью температура воздуха составит от +4 до +8 градусов. Днем воздух прогреется до +17 +19 градусов, в Днепре до +20 градусов.

В южной части страны также будет сухо, но облачно. Ожидается сильный ветер со штормовыми порывами. Ночью в регионе от +6 до +9 градусов, днем прогреется до +17 +19 градусов, в Одессе будет прохладнее, +14 +16 градусов. В Крыму без осадков, сильный ветер. Ночью +6 +8 градусов, днем +16 +18 градусов.

Север Украины накроет дождями и грозами. Ожидается штормовой ветер. Ночью +7 +9 градусов, днем прогреется до +16 +18 градусов.

Западные области накроет сильными дождями и грозами в ночное время, а также днем. Температура воздуха ночью поднимется до +7 +9 градусов, днем прогреется до +17 +19 градусов, местами до +20 градусов.

В центральных областях синоптики прогнозируют сильный ветер, облачность, но без осадков. Ночью от +6 до +8 градусов, днем от +17 до +20 градусов.

В Киеве 30 апреля сильный ветер со штормовыми порывами и гроза. Ночная температура составит +7 +9 градусов, днем столбики термометров покажут от +17 до +19 градусов.

Карта погоды в Украине на пятницу, 30 апреля