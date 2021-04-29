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В конфликте на границе Киргизии и Таджикистана есть первый погибший

Новина українською → Бишкек, Четверг 29 апреля 2021 15:30
В конфликте на границе Киргизии и Таджикистана есть первый погибший Фото: силовики на месте конфликта (knews kg)
Автор: РБК-Украина

В результате конфликта на границе Киргизии и Таджикистана погиб один человек. Число пострадавших граждан Киргизии выросло до 16.

Об этом пишет издание kaktus.media со ссылкой на Министерство здравоохранения и социального развития Киргизии.

Сообщается, что общее количество пострадавших граждан Киргизии составляет 17 человек, из них один скончался. Также сообщается, что пострадавших доставляют в Баткенскую областную больницу.

Конфликт произошел в одном из сел после того, как таджикские военные установили камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта распределения воды. Этот пункт стоит на территории Киргизии.

Местные жители просили убрать камеру со столба, но таджикская сторона отказалась. После этого началась драка, стороны закидали друг друга камнями. Позже стало известно о перестрелке между военнослужащими обеих стран.

Напомним, до этого в 2019 году произошла перестрелка на спорном участке границы между Киргизией и Таджикистаном в Ферганской долине. По меньшей мере один киргизский пограничник тогда погиб.

После этого стороны согласовали отвод войск на границе.

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