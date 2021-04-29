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Витренко официально возглавил "Нафтогаз"

Новина українською → Киев, Четверг 29 апреля 2021 15:23
Витренко официально возглавил "Нафтогаз" Фото: Юрий Витренко, новый глава "Нафтогаза" (УНИАН)
Автор: Дмитрий Левицкий

Юрий Витренко сегодня, 29 апреля, официально возглавил Национальную акционерную компанию "Нафтогаз". Вчера Кабинет министров принял решение о его назначении на должность главы правления "Нафтогаза".

Об этом написал министр Кабмина Олег Немчинов в своем Telegram-канале.

"Коллективу НАК "Нафтогаз Украины" представил в качестве главы правления - Юрия Витренко. Перед вами сложные вызовы, требующие профессионального подхода и взвешенности решений", - заявил министр.

Витренко официально возглавил &quot;Нафтогаз&quot;

Фото: Олег Немчинов представил Юрия Витренко коллективу "Нафтогаза" (t.me/nemchinovoleh)

Напомним, 28 апреля Кабмин принял решение об увольнении Андрея Коболева с должности главы правления "Нафтогаза". А на его место назначили Витренко, который был исполняющим обязанности министра энергетики.

Как пояснили в Кабмине, Коболев был уволен из "Нафтогаза" из-за его неудовлетворительной работы.

В "Нафтогазе" не поддержали смену руководства компании, назвав решение Кабмина возвращением к ручному управлению.

Больше о вчерашних решениях Кабмина по "Нафтогазу" читайте в материале РБК-Украина "Закадровый вопрос. Как и зачем Кабмин сменил руководство "Нафтогаза".

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