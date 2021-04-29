Витренко официально возглавил "Нафтогаз"
Юрий Витренко сегодня, 29 апреля, официально возглавил Национальную акционерную компанию "Нафтогаз". Вчера Кабинет министров принял решение о его назначении на должность главы правления "Нафтогаза".
Об этом написал министр Кабмина Олег Немчинов в своем Telegram-канале.
"Коллективу НАК "Нафтогаз Украины" представил в качестве главы правления - Юрия Витренко. Перед вами сложные вызовы, требующие профессионального подхода и взвешенности решений", - заявил министр.
Фото: Олег Немчинов представил Юрия Витренко коллективу "Нафтогаза" (t.me/nemchinovoleh)
Напомним, 28 апреля Кабмин принял решение об увольнении Андрея Коболева с должности главы правления "Нафтогаза". А на его место назначили Витренко, который был исполняющим обязанности министра энергетики.
Как пояснили в Кабмине, Коболев был уволен из "Нафтогаза" из-за его неудовлетворительной работы.
В "Нафтогазе" не поддержали смену руководства компании, назвав решение Кабмина возвращением к ручному управлению.
Больше о вчерашних решениях Кабмина по "Нафтогазу" читайте в материале РБК-Украина "Закадровый вопрос. Как и зачем Кабмин сменил руководство "Нафтогаза".