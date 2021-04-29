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Госдеп о смене руководства "Нафтогаза": под угрозой экономический прогресс Украины

Новина українською → Вашингтон, Четверг 29 апреля 2021 22:41
Госдеп о смене руководства "Нафтогаза": под угрозой экономический прогресс Украины Фото: Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США flickr.com/statephotos)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Государственном департаменте США обеспокоены решениями Кабмина по увольнению Андрея Коболева из "Нафтогаза" и назначению руководителем компании Юрия Витренко. В Вашингтоне заявили, что экономический прогресс Украины оказался под угрозой.

Об этом заявил пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс на брифинге в Вашингтоне.

По словам Прайса, действия Кабмина привели к тому, что из совета директоров ряда государственных предприятий были "изгнаны уважаемые эксперты".

"Это просчитанный шаг с использованием процедурной лакуны привел к изгнанию уважаемых экспертов из советов директоров ряда принадлежащих государству предприятий. К сожалению, эти действия - лишь один пример игнорирования мирового опыта, в результате чего экономический прогресс Украины, за который пришлось серьезно бороться, оказался под угрозой", - подчеркнул он.

В Госдепе добавили, что США продолжают поддерживать Украину, но украинское руководство должно сделать все, что от них зависит, для сохранения реформ.

Напомним, 28 апреля Кабмин принял решение об увольнении Андрея Коболева с должности главы правления "Нафтогаза".

В "Нафтогазе" не поддержали смену руководства компании, назвав решение Кабмина возвращением к ручному управлению.

Сегодня компанию "Нафтогаз" официально возглавил Юрий Витренко - бывший и. о. министра энергетики.

Больше о перестановках в "Нафтогазе" читайте в материале РБК-Украина "Закадровый вопрос. Как и зачем Кабмин сменил руководство "Нафтогаза".

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Госдеп о смене руководства "Нафтогаза": под угрозой экономический прогресс Украины
Госдеп о смене руководства "Нафтогаза": под угрозой экономический прогресс Украины
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Закадровый вопрос. Как и зачем Кабмин сменил руководство "Нафтогаза"
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Закадровый вопрос. Как и зачем Кабмин сменил руководство "Нафтогаза"