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Виступ Зеленського на Раді безпеки ООН та "приліт" під Севастополем: новини за 20 вересня

Україна, Четвер 21 вересня 2023 08:15
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Виступ Зеленського на Раді безпеки ООН та "приліт" під Севастополем: новини за 20 вересня Колаж РБК-Україна
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський виступив на засіданні Ради безпеки ООН. Тим часом українські військові вдарили по командному пункту росіян під Севастополем.

Більш детально про те, що сталося у середу, 30 вересня, - у матеріалі РБК-Україна.

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Зеленський виступив на Раді безпеки ООН

Президент України Володимир Зеленський виступив на засіданні Ради Безпеки ООН. Зокрема, він запропонував реформувати Організацію та заявив про глухий кут у її роботі.

З головними заявами глави держави можете ознайомитись у матеріалі РБК-Україна.

Українські військові вдарили по командному пункту РФ під Севастополем

Сили оборони України сьогодні, 20 вересня, атакували командний пункт росіян поблизу окупованого Севастополя у Криму, розповіли джерела РБК-Україна в СБУ.

За їхніми словами, було вражено не лише живу силу противника, а й дорогі військові системи.

Зеленський про рішення щодо ATACMS для України: ми на фінішній прямій

Україна та США "на фінішній прямій" у питанні про постачання далекобійних ATACMS. Якщо ракети не будуть надані, це призведе до втрат у полі бою в Україні, заявив президент України Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив, що Україна не хоче, щоб ATACMS були націлені на Росію, але прагне зберегти бойові можливості.

CNN пише про нібито удар України по поплічниках "Вагнера" у Судані. ГУР відреагувало

У ГУР Міноборони відреагували на публікацію CNN про те, що українські спецслужби нібито атакували воєнізоване угруповання в Судані, яке підтримує ПВК "Вагнер".

"Ми не можемо це ні підтвердити, ні спростувати", - сказав представник ГУР Андрій Юсов.

Відключення світла в Україні: у ДТЕК назвали умову для "нормальної" зими

Якщо прибрати фактор обстрілу України, то енергетична система пройде зиму в нормальному режимі.

В іншому випадку ППО буде збивати дрони і ракети по максимуму, щоб зберегти відновлену за останні півроку інфраструктуру, розповів виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

Рада підтримала пропозицію Зеленського щодо е-декларацій

Верховна рада схвалила закон про е-декларування з урахуванням вето президента Володимира Зеленського. Електронні декларації буде відкрито.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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