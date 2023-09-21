Виступ Зеленського на Раді безпеки ООН та "приліт" під Севастополем: новини за 20 вересня
Президент України Володимир Зеленський виступив на засіданні Ради безпеки ООН. Тим часом українські військові вдарили по командному пункту росіян під Севастополем.
Більш детально про те, що сталося у середу, 30 вересня, - у матеріалі РБК-Україна.
Війна Росії проти України: останні новини
- Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 20 вересня, склали 520 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 273 980 військових.
- Окупанти намагалися відновити втрачене становище у районі Андріївки Донецької області, проте успіхів не мали.
- Росія була змушена перекинути десантників на Мелітопольський напрямок. Це послабило їхню оборону під Бахмутом, заявили в британській розвідці.
- Українська протикорабельна ракета для комплексу "Нептун" не встигла пройти весь процес випробувань перед початком повномасштабної війни, тому її доводили до потрібних параметрів під час ударів по реальних цілях росіян, розповів командувач Військово-морських сил ЗСУ Олексій Неїжпапа.
- Росія почала перекидати на фронт кавказців через Крим, повідомляють українські партизани.
- Українські бійці наступають на Донбасі та в Запорізькій області, відбили атаку росіян поблизу Зайцевого та знищили ворожий ЗРК "Стріла-10".
Зеленський виступив на Раді безпеки ООН
Президент України Володимир Зеленський виступив на засіданні Ради Безпеки ООН. Зокрема, він запропонував реформувати Організацію та заявив про глухий кут у її роботі.
З головними заявами глави держави можете ознайомитись у матеріалі РБК-Україна.
Українські військові вдарили по командному пункту РФ під Севастополем
Сили оборони України сьогодні, 20 вересня, атакували командний пункт росіян поблизу окупованого Севастополя у Криму, розповіли джерела РБК-Україна в СБУ.
За їхніми словами, було вражено не лише живу силу противника, а й дорогі військові системи.
Зеленський про рішення щодо ATACMS для України: ми на фінішній прямій
Україна та США "на фінішній прямій" у питанні про постачання далекобійних ATACMS. Якщо ракети не будуть надані, це призведе до втрат у полі бою в Україні, заявив президент України Володимир Зеленський.
Глава держави наголосив, що Україна не хоче, щоб ATACMS були націлені на Росію, але прагне зберегти бойові можливості.
CNN пише про нібито удар України по поплічниках "Вагнера" у Судані. ГУР відреагувало
У ГУР Міноборони відреагували на публікацію CNN про те, що українські спецслужби нібито атакували воєнізоване угруповання в Судані, яке підтримує ПВК "Вагнер".
"Ми не можемо це ні підтвердити, ні спростувати", - сказав представник ГУР Андрій Юсов.
Відключення світла в Україні: у ДТЕК назвали умову для "нормальної" зими
Якщо прибрати фактор обстрілу України, то енергетична система пройде зиму в нормальному режимі.
В іншому випадку ППО буде збивати дрони і ракети по максимуму, щоб зберегти відновлену за останні півроку інфраструктуру, розповів виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.
Рада підтримала пропозицію Зеленського щодо е-декларацій
Верховна рада схвалила закон про е-декларування з урахуванням вето президента Володимира Зеленського. Електронні декларації буде відкрито.
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