Ракета "Нептун" не встигла пройти випробування. Її тестували на реальних цілях, - Неїжпапа

Українська протикорабельна ракета для комплексу "Нептун" не встигла пройти весь процес випробувань перед початком повномасштабної війни, тож її доводили до потрібних параметрів під час ударів по реальних цілях росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Військово-морських сил ЗСУ Олексія Неїжпапу у коментарі The Wall Street Journal .

Він зазначив, що ракета "Нептун" мала пройти попередні випробування перед початком повномасштабного вторгнення РФ, але замість цього її тестували на реальних цілях.

За словами віцеадмірала, спершу Україна атакувала за допомогою "Нептуна" російський фрегат "Адмірал Ессен". Проте системи радіоелектронної боротьби російського корабля завадили ракетам. Тоді фрегат отримав лише незначні ушкодження, а кілька моряків зазнали поранень.

Неїжпапа додав, що попри це, Росія так і не повірила, що Україна має "справжню ракетну зброю, і продовжувала намагатися домінувати в наших районах", відправивши крейсер "Москва" в зону ураження.

Нагадаємо, що 13 квітня 2022 року дві ракети "Нептун" вразили крейсер "Москва". А 15 квітня Росія визнала, що флагман російського флоту затонув.

Ракети "Нептун"

Потоплення "Москви" - не єдина заслуга "Нептун". Так, в ніч на 14 вересня військова контррозвідка СБУ та ВМС повели унікальну спецоперацію біля Євпаторії. Тоді було уражено російський комплекс ППО "Тріумф" вартістю 1,2 млрд доларів.

Зазначимо, що "Нептун" - це протикорабельна крилата ракета, розроблена Київським конструкторським бюро "Луч". Ракета має бойову частину 150 кг і призначена для знищення кораблів водотоннажністю до 5000 тонн, як крейсерів, есмінців, корветів, фрегатів, десантних кораблів.

Дальність дії ракети - до 300 км. Вона має дозвукову швидкість (900 км/год) і летить на висоті кілька метрів над рівнем моря. Вона також здатна маневрувати під час польоту.

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