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Зеленський про рішення щодо ATACMS для України: ми на фінішній прямій

Нью-Йорк, Середа 20 вересня 2023 09:12
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Зеленський про рішення щодо ATACMS для України: ми на фінішній прямій Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Україна та США "на фінішній прямій" у питанні щодо постачання далекобійних ATACMS. Якщо ракети не будуть надані, це призведе до втрат на полі бою в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю CNN.

Глава держави в інтерв'ю американському виданню нагадав про бажання України отримати ракети великої дальності від США. Американський президент Джо Байден досі розглядає рішення про передачу ATACMS.

"Ми на фінішній прямій, я в цьому впевнений", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що Україна не хоче, щоб ATACMS були націлені на Росію, але прагне зберегти бойові можливості.

За словами Зеленського, для України "буде втратою", якщо цієї зброї не буде надано. На його думку, це призведе до "більших втрат на полі бою та в інших місцях".

Він також підтвердив потребу в більшій кількості систем протиповітряної оборони, зокрема, американської системи ППО Patriot. Зеленський наголосив, що вони необхідні для захисту цивільних районів.

ATACMS для України

Україна вже довгі місяці закликає США надати далекобійні ракети ATACMS. Останніми тижнями західні ЗМІ наголошують, що питання передачі ракети зрушило з мертвої точки. Крім того, у Сенаті США закликали Байдена негайно передати Україні далекобійні ракети.

У Білому домі стримані у своїх заявах, там стверджують, що ще тривають дискусії щодо того, чи відправляти Україні ракети великої дальності.

Чи отримає Україна ATACMS після поїздки Зеленського до США - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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