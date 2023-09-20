Глухий кут через Росію та реформування ООН. Головні заяви Зеленського на Радбезі

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 20 вересня, виступив на засіданні Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй під час візиту до Сполучених Штатів Америки.

ООН - у глухому куті щодо агресій

Президент Зеленський наголосив, що допомагати Україні в обороні від російської агресії рівноцінно допомозі у захисті Статуту ООН.

"Резолюції Генеральної асамблеї підтверджують факт, що єдине джерело цієї війни - Росія. Втім, це нічого не змінило для Росії в ООН. Але саме подібні ситуації змінили все для ООН. Маємо визнати - Організація в глухому куті щодо агресій", - додав він.

Брехунці РФ в кріслі Радбезу ООН

"Всі у світі бачать, що робить ООН недієздатною. У цьому кріслі в Раді безпеки, яке Росія займає незаконно через закулісні маніпуляції після розпаду Радянського Союзу, сидять брехуни, чия робота - виправдовувати агресію та геноцид, які здійснює Росія", - зазначив Зеленський.

За його словами, всі дії ООН, які могли б зупинити агресію, розбиваються об російські привілеї.

"Вето в руках агресора - ось те, що загнало ООН у глухий кут", - уточнив президент.

Реформування ООН

Глава держави наголосив, що численні розмови та проекти щодо реформування ООН мають бути реалізовані.

"І мова повинна йти не тільки про представництво - тут, у Раді безпеки. Застосування права вето - ось що вимагає реформи і це може стати ключовою реформою, яка поверне силу Статуту ООН", - додав Зеленський.

Два кроки для міцної архітектури безпеки

За словами Зеленського, для того щоб відновити архітектуру безпеки, необхідні:

Повне виведення всіх російських військ та військових формувань з усієї суверенної території України у кордонах станом на 1991 рік.

Повне повернення Україні контролю над усім державним кордоном та винятковою економічною зоною - у Чорному та Азовському морях та Керченській протоці.

"Власне, лише виконання таких двох пунктів матиме результат чесне, надійне та повне припинення бойових дій", - додав президент.

Участь держав у формулі миру

"Кожна держава може проявити своє лідерство в рамках того чи іншого або кількох або всіх пунктів формули миру. Формуємо групи згідно з пунктами формули миру, в яких працюють радники лідерів держав з національної безпеки та дипломатичні представники", - заявив Зеленський.

Як додав глава держави, у групах визначається перелік рішень та нормотворчих пропозицій, які мають бути імплементовані.

З повною промовою президента України на Раді безпеки можете ознайомитися нижче.

Візит Зеленського до США

Нагадаємо, у понеділок, 18 вересня, президент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до США. Він знаходиться у Нью-Йорку, де вже встиг виступити на Генасамблеї ООН та відвідати українських військових, які проходять реабілітацію та лікування.

Також глава держави провів зустрічі з президентом ПАР Сирілом Рамафосою, прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, президентом Євроради Шарлем Мішелем і не тільки.

Очікується, що завтра Зеленський поговорить з головою Пентагону Ллойдом Остіном та президентом США Джо Байденом.

За інформацією ЗМІ, США також анонсують ще один великий пакет військової допомоги Україні.

Більш детально про те, чого чекати від візиту глави української держави до США, можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.