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Понад півтисячі окупантів та майже 40 дронів. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Україна, Середа 20 вересня 2023 08:17
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Понад півтисячі окупантів та майже 40 дронів. Генштаб оновив втрати РФ в Україні Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 20 вересня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 20 вересня, склали 520 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 273980 військових. Крім того, ЗСУ знищили 34 артсистеми та 37 дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.09.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 273980 (+520) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4635 (+7) од.,
  • бойових броньованих машин - 8868 (+17) од.,
  • артилерійських систем - 6096 (+34) од.,
  • РСЗВ - 779 (+1) од.,
  • засоби ППО - 526 од.,
  • літаків - 315 од.,
  • вертольотів - 316 од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4821 (+37) од.,
  • крилаті ракети - 1479 од.,
  • кораблі/катери - 20 од.,
  • підводні човни - 1 од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 8633 (+32) од.,
  • спеціальна техніка – 906 (+3).

Ситуація на фронті

За даними Генштабу ЗСУ на ранок, сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальну операцію на Мелітопольському напрямку та наступальні дії на Бахмутському напрямку. Минулої доби сталося 24 бойових зіткнення.

Зокрема, як зазначають у зведенні Інституту вивчення війни, ЗСУ просунулися поблизу Вербового Запорізької області, а також знову висадилися на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

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