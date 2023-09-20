Росія через Крим перекидає на фронт кавказців, - "Атеш"

У тимчасово окупованому Криму фіксують переміщення солдатів кавказької зовнішності. Помічено кілька груп на вокзалі міста Джанкой.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram партизанського руху "Атеш".

За даними руху, техніка постійно переміщається, привозячи і відвозячи солдатів.

"Вони ходять із великими сумками або мішками, обстрижені, поголені, і форма на них нова - привезли свіже поповнення", - пише "Атеш".

Дана інформація підтверджує повідомлення Генштабу ЗСУ про перекидання до Криму військовослужбовців строкової служби з Кабардино-Балкарської Республіки. Однак стає зрозуміло, масштаби куди більші за раніше заявлені.

"Ми продовжуємо фіксувати обстановку на окупованому півострові, використовувати отримані відомості для наших операцій та інформування громадськості", - сказано у повідомленні.

Фото: Джанкой (t.me/atesh_ua)

Що сталося у Криму сьогодні

Потужні вибухи пролунали на території окупованого Криму сьогодні, 20 вересня. Окупанти включили димову завісу біля нафтобази Чорноморського флоту. Також у мережі повідомили про "приліт" по військовій частині окупантів у Верхнесадовому, де зокрема, за даними місцевих пабліків, нібито зафіксували падіння дронів. Також на півострові працювала ППО загарбників.

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