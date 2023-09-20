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З'явилися нові деталі атаки по командному пункту РФ під Севастополем

Севастополь, Середа 20 вересня 2023 21:26
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З'явилися нові деталі атаки по командному пункту РФ під Севастополем Фото: Ілюстративне фото (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський, Дмитро Левицький

Сили оборони України сьогодні, 20 вересня, атакували командний пункт росіян поблизу окупованого Севастополя в Криму. Була уражена не тільки жива сила противника, але й дороговартісні військові системи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в СБУ.

Як повідомляють наші джерела в СБУ, військову базу було розбито ракетами, що точно влучили в ціль. Це була спільна спецоперація Служби безпеки України, Повітряних сил та Військово-морських сил ЗСУ.

Постраждав особовий склад і коштовна техніка РФ

Зазначається, що російські генерали визначили цю базу своїм запасним командним пунктом, щоб їх не дістали за основним місцем дислокації. Удар був нанесений після того, як СБУ верифікувала дані, що у військовій частині дійсно перебувають командири російського флоту.

Стало відомо, що наразі уражена не тільки жива сила противника, але й дороговартісні військові системи, які знаходились на цій базі. В СБУ обіцяють, що "сезон бавовни" у Криму буде продовжуватись.

Що цьому передувало

Сьогодні після 12:00 в окупованому Інкермані помітили дим. Окупанти увімкнули димову завісу. Місцеві пабліки зазначають, що в Інкермані знаходиться головна нафтобаза Чорноморського флоту РФ.

Пізніше у районі Севастополя пролунали вибухи. Окупаційна влада заявила про роботу ППО. За їх словами, поблизу населених пунктів Верхньосадове та Кача нібито упали збиті дрони, там виникли пожежі.

Пізніше місцевий Telegram-канал "Кримський вітер" повідомив, що у населеному пункті Верхньосадове помітили дим. Там розташована російська військова частина.

Пізніше СтратКом ЗСУ повідомив, що вранці 20 вересня ЗСУ завдали успішного удару по командному пункту Чорноморського флоту окупантів біля Верхньосадового.

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