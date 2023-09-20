ЗСУ наступають на двох напрямках, а росіяни намагаються повернути позиції в районі Андріївки

Українські війська продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. Водночас протягом минулої доби окупанти намагалися відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області, однак успіхів не мали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення речника Генерального штабу Збройних Сил України Андрія Ковальова в ефірі телемарафону.

Бахмутський напрямок

За словами речника, на Бахмутському напрямку ЗСУ успішно відбили атаки противника в районі Ягідного Донецької області.

"Противник намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області. Успіху не мав", - сказав Ковальов.

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Також Сили оборони продовжують штурмові дії в районі південніше міста Бахмут Донецької області. Завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці. Закріплюються на досягнутих рубежах.

Мелітопольський напрямок

На Мелітопольському напрямку Збройні сили України продовжують наступальну операцію. Завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога.

Запорізький напрямок

На Запорізькому напрямку атаки ворога в районах Малої Токмачки, Роботиного, Новоданилівки Запорізької області обернулися для окупантів значними втратами у живій силі та техніці.

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Мар'їнський напрямок

Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Мар'їнському напрямку. Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар'їнки Донецької області, де протягом доби здійснив близько 13 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій.

Авдіївський та Шахтарський напрямки

На Авдіївському та Шахтарському напрямку ЗСУ продовжують тримати оборону на зайнятих рубежах. Завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу ЗСУ на ранок, сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальну операцію на Мелітопольському напрямку та наступальні дії на Бахмутському напрямку. Минулої доби сталося 24 бойових зіткнення.

Зокрема, як зазначають у зведенні Інституту вивчення війни, ЗСУ просунулися поблизу Вербового Запорізької області, а також знову висадилися на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 20 вересня, склали 520 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 273980 військових. Крім того, ЗСУ знищили 34 артсистеми та 37 дронів.