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Британська розвідка назвала причину послаблення оборони росіян під Бахмутом

Україна, Середа 20 вересня 2023 08:48
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Британська розвідка назвала причину послаблення оборони росіян під Бахмутом Фото: російських десантників відвели від Бахмута (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Росія була змушена перекинути десантників на Мелітопольський напрямок. Це послабило їхню оборону під Бахмутом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, з 15 вересня Збройні сили України взяли під контроль села Кліщіївка та Андріївка, приблизно за 8 км на південь від міста Бахмут Донецької області.

За даними британської розвідки цей тактичний успіх наближає українські війська до дороги Т 05-13, одного з основних маршрутів постачання Бахмута з півдня. Однак Росія продовжує утримувати залізничну лінію, що йде вздовж насипу між Кліщіївкою і Т-05-13, створюючи перешкоду, що легко обороняється.

"Нещодавня передислокація російських повітряно-десантних військ із Бахмуту у Запорізькій області на півдні України, ймовірно, послабила оборону Росії навколо Бахмуту", - зазначають у Міноборони Британії.

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