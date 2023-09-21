Выступление Зеленского на Совбезе ООН и "прилет" под Севастополем: новости за 20 сентября
Президент Украины Владимир Зеленский выступил на заседании Совета безопасности ООН. Тем временем украинские военные ударили по командному пункту россиян под Севастополем.
Более детально о том, что произошло в среду, 30 сентября, - в материале РБК-Украина.
Война России против Украины: последние новости
- Потери России в войне в Украине на утро среды, 20 сентября, составили 520 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 273980 военных.
- Оккупанты пытались восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области, однако успехов не имели.
- Россия была вынуждена перебросить десантников на Мелитопольское направление. Это ослабило их оборону под Бахмутом, заявили в британской разведке.
- Украинская противокорабельная ракета для комплекса "Нептун" не успела пройти весь процесс испытаний перед началом полномасштабной войны, поэтому ее доводили до нужных параметров при ударах по реальным целям россиян, рассказал командующий Военно-морскими силами ВСУ Алексей Неижпапа.
- Россия начала перебрасывать на фронт кавказцев через Крым, сообщают украинские партизаны.
- Украинские бойцы наступают на Донбассе и в Запорожской области, отбили атаку россиян вблизи Зайцево и уничтожили вражеский ЗРК "Стрела-10".
Зеленский выступил на Совбезе ООН
Президент Украины Владимир Зеленский выступил на заседании Совета Безопасности ООН. В частности, он предложил реформировать Организацию и заявил о тупике в ее работе.
С главными заявлениями главы государства можете ознакомиться в материале РБК-Украина.
Украинские военные ударили по командному пункту РФ под Севастополем
Силы обороны Украины сегодня, 20 сентября, атаковали командный пункт россиян вблизи оккупированного Севастополя в Крыму, рассказали источники РБК-Украина в СБУ.
По их словам, была поражена не только живая сила противника, но и дорогостоящие военные системы.
Зеленский о решении по ATACMS для Украины: мы на финишной прямой
Украина и США "на финишной прямой" в вопросе о поставках дальнобойных ATACMS. Если ракеты не будут предоставлены, это приведет к потерям в поле боя в Украине, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Глава государства подчеркнул, что Украина не хочет, чтобы ATACMS были нацелены на Россию, но стремится сохранить боевые возможности.
CNN пишет о якобы ударе Украины по приспешникам "Вагнера" в Судане. ГУР отреагировало
В ГУР Минобороны отреагировали на публикацию CNN о том, что украинские спецслужбы якобы атаковали военизированную группировку в Судане, поддерживаемую ЧВК "Вагнера".
"Мы не можем это ни подтвердить, ни опровергнуть", - сказал представитель ГУР Андрей Юсов.
Отключение света в Украине: в ДТЭК назвали условие для "нормальной" зимы
Если убрать фактор обстрелов Украины, то энергетическая система пройдет зиму в нормальном режиме.
В противном случае ПВО будет должна сбивать дроны и ракеты по максимуму, чтобы сохранить восстановленную за последние полгода инфраструктуру, рассказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.
Рада поддержала предложение Зеленского по е-декларациям
Верховная рада одобрила закон об е-декларировании с учетом вето президента Владимира Зеленского. Электронные декларации будут открыты.
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