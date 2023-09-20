Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Ярослава Железняка в Telegram.

Нардепи ухвалили відповідне рішення на засіданні 20 вересня. Пропозицію президента підтримав 341 парламентар.

Голосування за фракціями:

Слуга народу - 214;

Європейська солідарність - 22;

Батьківщина - 13;

Платформа за життя та мир - 18;

За майбутнє - 11;

Голос - 18;

Довіра - 17;

Відновлення України - 12;

позафракційні - 16.

Фото: Рада підтримала пропозицію Зеленського щодо е-декларацій (t.me/yzheleznyak)

Закон про е-декларування

Зазначимо, що електронне декларування для чиновників скасували після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Зараз норму вирішили повернути. Верховна рада прийняла відповідний закон, але без важливої поправки щодо миттєвого відкриття реєстру декларацій.

Після цього українці створили петицію із закликом до президента Володимира Зеленського ветувати закон. Глава держави наклав вето, а також закликав парламентаріїв прийняти закон з урахуванням норми про відкритий реєстр.

Напередодні, 18 вересня, антикорупційний комітет Ради підтримав пропозиції президента, зокрема щодо миттєвого відкриття декларацій.

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