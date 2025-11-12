Відключення світла можуть змінити рух транспорту в Києві: де знайти актуальну інформацію

Мешканців і гостей Києва попередили про можливі тимчасові зміни в роботі міського електротранспорту - на тлі планових або й екстрених відключень електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Про зміни в роботі якого транспорту йдеться

Українцям розповіли, що у зв'язку з плановими й екстреними відключеннями електроенергії у Києві можливі тимчасові зміни в роботі міського електротранспорту.

Йдеться про наземний транспорт у столиці:

трамваї;

тролейбуси;

фунікулер.

Уточнюється, що їхня робота "коригується відповідно до графіків відключень".

Як пасажирам стежити за інформацією щодо змін

У КМДА повідомили, що актуальну інформацію про зміни у русі столичного транспорту оперативно публікують у Telegram-каналі "Зміни руху Київпастранс".

Саме там можна стежити за новинами про затримки або зміни руху наземного громадського транспорту столиці у режимі реального часу.

Де знайти інформацію про зміни у русі транспорту Києва (скриншот: t.me/kyivpasstrans)

Наголошується, що фахівці комунального підприємства "Київпастранс" - спільно з енергетичними службами - докладають усіх зусиль, щоб підтримувати стабільну роботу енергосистеми та транспорту в умовах енергетичних обмежень.

Насамкінець до пасажирів звернулись із проханням:

ставитися до можливих тимчасових незручностей із розумінням;

перевіряти інформацію про відключення під час планування маршрутів.

Де знайти інформацію про транспорт у Києві онлайн

Варто зазначити, що знайти актуальну інформацію про рух транспорту в столиці України можна також на офіційному сайті КП "Київпастранс".

Окрім новин, комунальне підприємство надає громадянам дані про:

розклад руху автобусів, трамваїв, тролейбусів і фунікулера;

зміни в русі пасажирського транспорту Києва.

Крім того, мешканці та гості міста можуть стежити за столичним транспортом онлайн - на відповідній карті.

Карта транспорту Києва онлайн (скриншот: kpt.kyiv.ua/online)

Тим часом за новинами столичної підземки можна стежити: