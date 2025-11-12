Відключення світла можуть змінити рух транспорту в Києві: де знайти актуальну інформацію
Мешканців і гостей Києва попередили про можливі тимчасові зміни в роботі міського електротранспорту - на тлі планових або й екстрених відключень електроенергії.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Про зміни в роботі якого транспорту йдеться
Українцям розповіли, що у зв'язку з плановими й екстреними відключеннями електроенергії у Києві можливі тимчасові зміни в роботі міського електротранспорту.
Йдеться про наземний транспорт у столиці:
- трамваї;
- тролейбуси;
- фунікулер.
Уточнюється, що їхня робота "коригується відповідно до графіків відключень".
Як пасажирам стежити за інформацією щодо змін
У КМДА повідомили, що актуальну інформацію про зміни у русі столичного транспорту оперативно публікують у Telegram-каналі "Зміни руху Київпастранс".
Саме там можна стежити за новинами про затримки або зміни руху наземного громадського транспорту столиці у режимі реального часу.
Де знайти інформацію про зміни у русі транспорту Києва (скриншот: t.me/kyivpasstrans)
Наголошується, що фахівці комунального підприємства "Київпастранс" - спільно з енергетичними службами - докладають усіх зусиль, щоб підтримувати стабільну роботу енергосистеми та транспорту в умовах енергетичних обмежень.
Насамкінець до пасажирів звернулись із проханням:
- ставитися до можливих тимчасових незручностей із розумінням;
- перевіряти інформацію про відключення під час планування маршрутів.
Де знайти інформацію про транспорт у Києві онлайн
Варто зазначити, що знайти актуальну інформацію про рух транспорту в столиці України можна також на офіційному сайті КП "Київпастранс".
Окрім новин, комунальне підприємство надає громадянам дані про:
- розклад руху автобусів, трамваїв, тролейбусів і фунікулера;
- зміни в русі пасажирського транспорту Києва.
Крім того, мешканці та гості міста можуть стежити за столичним транспортом онлайн - на відповідній карті.
Карта транспорту Києва онлайн (скриншот: kpt.kyiv.ua/online)
Тим часом за новинами столичної підземки можна стежити:
- на сторінці КП "Київський метрополітен" у Facebook;
- на сторінці Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) у соцмережі Х (колишній Twitter).
