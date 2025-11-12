Отключения света могут изменить движение транспорта в Киеве: где найти актуальную информацию
Жителей и гостей Киева предупредили о возможных временных изменениях в работе городского электротранспорта - на фоне плановых или экстренных отключений электроэнергии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Об изменениях в работе какого транспорта идет речь
Украинцам рассказали, что в связи с плановыми и экстренными отключениями электроэнергии в Киеве возможны временные изменения в работе городского электротранспорта.
Речь идет о наземном транспорте в столице:
- трамваях;
- троллейбусах;
- фуникулере.
Уточняется, что их работа "корректируется в соответствии с графиками отключений".
Как пассажирам следить за информацией об изменениях
В КГГА сообщили, что актуальную информацию об изменениях в движении столичного транспорта оперативно публикуют в Telegram-канале "Зміни руху Київпастранс".
Именно там можно следить за новостями о задержках или изменениях движения наземного общественного транспорта столицы в режиме реального времени.
Где найти информацию об изменениях в движении транспорта Киева (скриншот: t.me/kyivpasstrans)
Подчеркивается, что специалисты коммунального предприятия "Киевпастранс" - совместно с энергетическими службами - прилагают все усилия, чтобы поддерживать стабильную работу энергосистемы и транспорта в условиях энергетических ограничений.
В завершение к пассажирам обратились с просьбой:
- относиться к возможным временным неудобствам с пониманием;
- проверять информацию об отключении при планировании маршрутов.
Где найти информацию о транспорте в Киеве онлайн
Стоит отметить, что найти актуальную информацию о движении транспорта в столице Украины можно также на официальном сайте КП "Киевпастранс".
Помимо новостей, коммунальное предприятие предоставляет гражданам данные про:
- расписание движения автобусов, трамваев, троллейбусов и фуникулера;
- изменения в движении пассажирского транспорта Киева.
Кроме того, жители и гости города могут следить за столичным транспортом онлайн - на соответствующей карте.
Карта транспорта Киева онлайн (скриншот: kpt.kyiv.ua/online)
Тем временем за новостями столичной подземки можно следить:
- на странице КП "Киевский метрополитен" в Facebook;
- на странице Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) в соцсети Х (бывший Twitter).
