Де дивитись графіки відключень світла у Києві та області: що радять у ДТЕК

Сьогодні, 23 жовтня, у Києві та Київській області діють стабілізаційні відключення світла. Для того, щоб раціонально спланувати свій день, українцям радять заздалегідь ознайомитись із відповідними графіками.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ДТЕК Київські електромережі у Facebook.

У ДТЕК Київські регіональні електромережі також повідомили що сьогодні (23 жовтня) за розпорядженням "Укренерго" діятимуть стабілізаційні відключення - з 7:00 до 23:00.

"Просимо всіх дуже ощадливо користуватися електрикою. А при відновленні світла - вмикати потужні прибори по черзі", - попросили споживачів.

Ознайомитися з ними можна у різний спосіб:

"Друзі, отримали від "Укренерго" команду на перехід з екстрених відключень на стабілізаційні", - розповіли у ДТЕК.

