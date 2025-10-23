ua en ru
Де дивитись графіки відключень світла у Києві та області: що радять у ДТЕК

Четвер 23 жовтня 2025 09:56
UA EN RU
Де дивитись графіки відключень світла у Києві та області: що радять у ДТЕК У Києві та області - стабілізаційні відключення електроенергії (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Сьогодні, 23 жовтня, у Києві та Київській області діють стабілізаційні відключення світла. Для того, щоб раціонально спланувати свій день, українцям радять заздалегідь ознайомитись із відповідними графіками.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ДТЕК Київські електромережі у Facebook.

Де дивитись графіки відключень світла у Києві

"Друзі, отримали від "Укренерго" команду на перехід з екстрених відключень на стабілізаційні", - розповіли у ДТЕК.

Уточнюється, що вимкнення світла відбуватиметься за графіками.

Ознайомитися з ними можна у різний спосіб:

"Просимо всіх дуже ощадливо користуватися електрикою. А при відновленні світла - вмикати потужні прибори по черзі", - попросили споживачів.

Де дивитись графіки відключень світла у Києві та області: що радять у ДТЕКПублікація ДТЕК Київські електромережі (скриншот: facebook.com/dtekkem)

Де знайти графіки відключень у Київській області

У ДТЕК Київські регіональні електромережі також повідомили що сьогодні (23 жовтня) за розпорядженням "Укренерго" діятимуть стабілізаційні відключення - з 7:00 до 23:00.

Перевірити свій графік відключень (вказавши відповідну адресу), можна:

"Просимо споживати електроенергію ощадливо - це допоможе уникнути додаткових відключень", - підсумували у компанії.

Де дивитись графіки відключень світла у Києві та області: що радять у ДТЕКДе дивитись графіки відключень світла у Києві та області: що радять у ДТЕКПублікація ДТЕК Київські регіональні електромережі (скриншот: facebook.com/dtekkrem)

Нагадаємо, раніше в Міненерго розповіли, коли в Україні можуть бути скасовані графіки відключень світла.

Крім того, ми пояснювали, чому графіки відключень електроенергії у деяких локаціях не завжди збігаються з оголошеними, світло може зникати після того, як вже з'явилось, а також навіщо необхідно дотримуватись інформаційної тиші.

Читайте також, як безпечно вмикати побутову техніку після відключення електроенергії.

