Де дивитись графіки відключень світла у Києві та області: що радять у ДТЕК
Сьогодні, 23 жовтня, у Києві та Київській області діють стабілізаційні відключення світла. Для того, щоб раціонально спланувати свій день, українцям радять заздалегідь ознайомитись із відповідними графіками.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ДТЕК Київські електромережі у Facebook.
Де дивитись графіки відключень світла у Києві
"Друзі, отримали від "Укренерго" команду на перехід з екстрених відключень на стабілізаційні", - розповіли у ДТЕК.
Уточнюється, що вимкнення світла відбуватиметься за графіками.
Ознайомитися з ними можна у різний спосіб:
- у чат-боті в Telegram (https://t.me/DTEKKyivskielectromerezhibot);
- у Viber (https://chats.viber.com/dtekkyivskielectromerezhi);
- на офіційному сайті компанії (https://www.dtek-kem.com.ua/ua/shutdowns).
"Просимо всіх дуже ощадливо користуватися електрикою. А при відновленні світла - вмикати потужні прибори по черзі", - попросили споживачів.
Публікація ДТЕК Київські електромережі (скриншот: facebook.com/dtekkem)
Де знайти графіки відключень у Київській області
У ДТЕК Київські регіональні електромережі також повідомили що сьогодні (23 жовтня) за розпорядженням "Укренерго" діятимуть стабілізаційні відключення - з 7:00 до 23:00.
Перевірити свій графік відключень (вказавши відповідну адресу), можна:
- у чат-боті в Telegram (https://t.me/DTEKKyivRegionElektromerezhiBot);
- у Viber (https://www.viber.com/dtekkyivregionelektromerezhi);
- на офіційному сайті (https://www.dtek-krem.com.ua/ua/shutdowns).
"Просимо споживати електроенергію ощадливо - це допоможе уникнути додаткових відключень", - підсумували у компанії.
Публікація ДТЕК Київські регіональні електромережі (скриншот: facebook.com/dtekkrem)
Нагадаємо, раніше в Міненерго розповіли, коли в Україні можуть бути скасовані графіки відключень світла.
Крім того, ми пояснювали, чому графіки відключень електроенергії у деяких локаціях не завжди збігаються з оголошеними, світло може зникати після того, як вже з'явилось, а також навіщо необхідно дотримуватись інформаційної тиші.
Читайте також, як безпечно вмикати побутову техніку після відключення електроенергії.