Як користуватись інтернетом під час відключень світла: українцям дали важливі поради

Російські війська посилили обстріли об'єктів критичної інфраструктури України, тож люди у різних областях все частіше стикаються з відключеннями електроенергії. При цьому кожному важливо залишатись на зв'язку й відповідально користуватись мережею.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської обласної державної (військової) адміністрації у Facebook.

"Ви можете звернутися за допомогою чи консультацією щодо роботи структурних підрозділів ОВА, реагування на будь-яку надзвичайну ситуацію чи випадок на території Київської області", - пояснили українцям.

Крім того, у Київській обласній військовій адміністрації працює телефон "гарячої лінії" : 044 363 07 34.

Повідомляється також, що мешканцям і гостям Київської області важливо отримувати інформацію з офіційних джерел.

З огляду на це, українцям нагадали основні правила відповідального користування мережею :

Зазначається, що під час відключень світла можливі також перебої у роботі:

"Ворог посилив обстріли об'єктів критичної інфраструктури України, внаслідок чого маємо перебої з постачанням електроенергії", - наголосили в ОВА.

Нагадаємо, через нові російські обстріли інфраструктури сьогодні в Україні знову запровадили відключення світла. Енергетики пояснили, де саме немає електроенергії й кого можуть відключити після 16:00.

Тим часом міська влада Чернігова через можливі тривалі відключення світла звернулась до мешканців багатоквартирних будинків із важливим проханням.

Крім того, ми пояснювали, чому графіки відключень електроенергії у деяких локаціях не завжди збігаються з оголошеними, світло може зникати після того, як вже з'явилось, а також навіщо необхідно дотримуватись інформаційної тиші.

