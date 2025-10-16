Як користуватись інтернетом під час відключень світла: українцям дали важливі поради
Російські війська посилили обстріли об'єктів критичної інфраструктури України, тож люди у різних областях все частіше стикаються з відключеннями електроенергії. При цьому кожному важливо залишатись на зв'язку й відповідально користуватись мережею.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської обласної державної (військової) адміністрації у Facebook.
Правила користування інтернетом під час відключень
"Ворог посилив обстріли об'єктів критичної інфраструктури України, внаслідок чого маємо перебої з постачанням електроенергії", - наголосили в ОВА.
Зазначається, що під час відключень світла можливі також перебої у роботі:
- мобільного зв'язку;
- інтернету.
З огляду на це, українцям нагадали основні правила відповідального користування мережею:
- не завантажувати відео чи великі файли під час знеструмлень;
- вимикати автозбереження фото та відео у месенджерах;
- намагатись за можливості користуватись Wi-Fi;
- користуватись національним роумінгом (якщо ваш оператор не працює).
Крім того, громадянам радять:
- завчасно заряджати павербанки;
- перевіряти Пункти незламності на карті "Дії".
Офіційна інформація для Київської області
Повідомляється також, що мешканцям і гостям Київської області важливо отримувати інформацію з офіційних джерел.
Йдеться насамперед про канали Київської ОВА та голови Київської ОВА:
- сайт Київської ОВА (https://koda.gov.ua/);
- Facebook-сторінка КОВА (https://www.facebook.com/koda.gov.ua);
- Telegram-канал КОВА (https://t.me/kyivoda);
- Facebook-сторінка голови КОВА Миколи Калашника (https://www.facebook.com/mykola.kalashnyk);
- Telegram-канал голови КОВА (https://t.me/Mykola_Kalashnyk).
Крім того, у Київській обласній військовій адміністрації працює телефон "гарячої лінії": 044 363 07 34.
"Ви можете звернутися за допомогою чи консультацією щодо роботи структурних підрозділів ОВА, реагування на будь-яку надзвичайну ситуацію чи випадок на території Київської області", - пояснили українцям.
Публікація Київської ОВА (скриншот: facebook.com/koda.gov.ua)
