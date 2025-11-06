ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

Навіть без інтернету: як жителям Києва не пропустити повідомлення про відключення світла

Четвер 06 листопада 2025 10:22
Навіть без інтернету: як жителям Києва не пропустити повідомлення про відключення світла Мешканці столиці можуть отримувати інформацію про відключення через "Київ Цифровий" (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Мешканці столиці можуть отримувати інформацію щодо відключень електроенергії за допомогою сервісу "ДТЕК Світло" у мобільному застосунку "Київ Цифровий". Проте для цього киянам радять перевірити деякі дані.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Що треба зробити, щоб не пропустити повідомлення

Мешканцям столиці України розповіли, що команда застосунку "Київ Цифровий" спільно з ДТЕК Київські електромережі оновила у сервісі "ДТЕК Світло" довідник:

  • адрес;
  • локацій черг.

З огляду на це містянам рекомендують перевірити, чи збережена їхня адреса - щоб завжди отримувати актуальні сповіщення.

Зазначається, що адресу потрібно додати саме у "ДТЕК Світло".

"Це - окремий розділ у застосунку, де формується графік і надходять сповіщення", - пояснили українцям.

Як працює сервіс "ДТЕК Світло"

Повідомляється, що після актуалізації інформації користувачі зможуть без затримок отримувати повідомлення:

  • про зміни графіка;
  • про позапланові відключення.

"Сервіс працює навіть без доступу до інтернету", - наголосили у КМДА.

Уточнюється також, що сповіщення надходять цілодобово.

"Утім у режимі "Не турбувати" повідомлення не з'являтимуться вночі", - пояснили киянам.

Навіть без інтернету: як жителям Києва не пропустити повідомлення про відключення світла"Київ Цифровий" містить сервіс "ДТЕК Світло" (ілюстрація: kyivcity.gov.ua)

Чим ще корисний сервіс для киян

У КМДА повідомили також, що користувачі можуть додавати не лише домашню адресу, а й інші важливі місця:

  • офіс;
  • школу;
  • улюблену кав'ярню тощо.

Зручно й те, що в налаштуваннях профілю доступна опція швидкого доступу - сервіс можна розмістити серед основних на головному екрані.

Крім того, сервіс підтримує віджет для смартфона. Це дозволяє бачити актуальний стан електропостачання - в режимі реального часу.

"Містянам рекомендують перевірити, чи додана їхня адреса до сервісу, та за потреби оновити інформацію", - підсумували у КМДА.

Нагадаємо, раніше у ДТЕК розповіли, де дивитись актуальні графіки відключень світла у столиці та в Київській області.

Тим часом у Київській обласній державній (військовій) адміністрації порадили, як користуватись інтернетом під час відключень електроенергії.

Крім того, ми пояснювали, чому графіки відключень в Україні можуть змінюватися впродовж дня та які бувають типи відключень світла (коли саме діють графіки).

Читайте також, що таке черги відключень електроенергії та як вони працюють.

