Зеленський чекає на відповідь від РФ щодо мирного плану до кінця місяця

Український президент Володимир Зеленський сподівається отримати відповідь від Росії на 20-пунктний мирний план вже до кінця цього місяця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Зазначається, що лідер України сподівається на відповідь від країни-агресорки до того, як він остаточно узгодить з президентом США Дональдом Трампом гарантії безпеки та план відновлення.

Зеленський також сказав, що сподівається на зустріч з американським колегою або в США, або в Давосі, де обидва лідери планують взяти участь у Всесвітньому економічному форумі.

Президент України дізнався від секретаря РНБО Рустеми Умєрова, що спецпосланці Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер були на зв'язку з Росією "в якомусь форматі".

Зеленський додав, що Україна надала свої відгуки щодо територіальних пропозицій представникам США - вони передадуть їх російській стороні для врахування, яке потім може бути доставлене до Києва.