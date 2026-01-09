ua en ru
Зеленський чекає на відповідь від РФ щодо мирного плану до кінця місяця

Україна, П'ятниця 09 січня 2026 22:37
UA EN RU
Зеленський чекає на відповідь від РФ щодо мирного плану до кінця місяця Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com/zelenskyy.official)
Автор: Валерій Ульяненко

Український президент Володимир Зеленський сподівається отримати відповідь від Росії на 20-пунктний мирний план вже до кінця цього місяця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Зазначається, що лідер України сподівається на відповідь від країни-агресорки до того, як він остаточно узгодить з президентом США Дональдом Трампом гарантії безпеки та план відновлення.

Зеленський також сказав, що сподівається на зустріч з американським колегою або в США, або в Давосі, де обидва лідери планують взяти участь у Всесвітньому економічному форумі.

Президент України дізнався від секретаря РНБО Рустеми Умєрова, що спецпосланці Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер були на зв'язку з Росією "в якомусь форматі".

Зеленський додав, що Україна надала свої відгуки щодо територіальних пропозицій представникам США - вони передадуть їх російській стороні для врахування, яке потім може бути доставлене до Києва.

Мирний план США

Нагадаємо, Україна продовжує вести мирні переговори з європейськими та американськими партнерами. Зокрема, у Парижі відбулася зустріч "коаліції охочих" на рівні лідерів, за підсумками якої Київ, Париж і Лондон підписали декларацію про наміри щодо західного контингенту на українській території.

Крім того, Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп на 90% погодили американський мирний план. Очікується, що документ винесуть на референдум.

В середу, 7 січня, у Парижі помітили спецпредставника Кремля Кирила Дмитрієва, якого, згідно з даними ЗМІ, приймали у посольстві Сполучених Штатів.

Видання Axios писало, що радники Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер зустрілися з Кирилом Дмитрієвим у Парижі для обговорення мирного плану США щодо України.

