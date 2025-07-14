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Від шквалів до спеки: синоптик пояснила, що з погодою в липні й чого чекати далі

Понеділок 14 липня 2025 16:56
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Від шквалів до спеки: синоптик пояснила, що з погодою в липні й чого чекати далі Україна в липні - країна погодних контрастів (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Контрастні погодні умови в Україні - від злив і шквалів до сильної спеки - зумовлені тим, що над нашою територією взаємодіють різні синоптичних процеси.

Про це у коментарі РБК-Україна розповіла синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.

Що відбувається з погодою в Україні в липні

"Контрастні погодні умови (впродовж минулого тижня, - Ред.) були зумовлені тим, що в нас два синоптичних процеси взаємодіють над територією України", - розповіла експерт.

Вона пояснила, що із заходу на погоду впливав циклон і його активні атмосферні фронти.

"Тож у Львові були доволі інтенсивні опади, навіть надзвичайний дощ (рекордна кількість була зафіксована метеостанцією "Львів")", - зауважила Птуха.

В той самий час по південному сходу України залишалась переважно суха, спекотна погода. Подекуди - з сильною спекою.

"Щодо негоди у Харкові - то у цей період відходив цей циклон і його атмосферні фронти дещо просунулися, скажімо так, до східних областей України. Але там вони вже виражалися більше у другій половині дня, надвечір, у такій нестійкості та досить локально", - повідомила синоптик.

Вона уточнила, що це "проявлялось не по всьому Лівобережжю", а точково.

"І попередження про це наші фахівці завчасно публікували - що у певні ці дні, на вихідних переважно (впродовж 12-13 липня, - Ред.), по Лівобережжю також ця активність могла бути, грозова діяльність", - додала Птуха.

Чи нормальні для липня такі сильні грози

Представниця УкрГМЦ повідомила, що грози влітку (за рахунок додатково таких контрастів температур) "звичайно, можуть бути досить інтенсивні - як і за своєю потужністю".

Залежить це від того, наскільки інтенсивно виростає купчасто-дощова хмара в тій чи іншій локації.

"Якщо є такі передумови - досить потужні висхідні рухи, багато тепла біля поверхні (це повітря піднімається вгору і нестійкість атмосфери зберігається), то, звичайно, і досить потужні можуть бути ось такі купчасто-дощові хмари. З яких вже потім розвивається гроза, супроводжуючи комплекс явищ, шквали та град", - пояснила експерт.

Крім того, свою роль відіграє і "такий контраст температури".

"Тому що, бачимо, що із заходу - прохолодне повітря, а з південного сходу - надзвичайно тепле (йдеться про тропічну повітряну масу з південних широт, - Ред.)", - додала синоптик.

Вона зауважила що це - літні процеси.

"Ми від них нікуди не подінемося. Вони загалом завжди такі були. Просто вони досить локальний можуть носити характер", - розповіла Птуха.

Вона зауважила також, що зараз імовірність побачити всі грозові прояви більша - за рахунок того, що люди мають змогу це зафільмувати.

Чого українцям чекати від погоди цього тижня

За словами Птухи, схожа ситуація з погодою залишатиметься в Україні й впродовж цього тижня.

"Цей тиждень буде, в принципі, схожим за синоптичними умовами на попередній. Впродовж найближчих трьох днів в Україні синоптична ситуація складатиметься так, що ось в наступні дві доби у нас нестійку погоду (місцями - з короткочасними дощами та грозами) прогнозуємо у більшості західних областей", - поділилась експерт.

Вдень 16 липня така "нестійкість" пошириться також подекуди і на Житомирську та Вінницьку області.

"А на решті територій, все ж таки, розраховуємо знову на суху погоду", - зауважила синоптик.

Вона повідомила, що вже з четверга, 17 липня, до нас наблизиться циклон із західної Європи, тож дощів побільшає.

"У західних областях насамперед атмосферні фронти зумовлять помірні дощі. А місцями, знову ж таки, значні дощі можуть бути", - розповіла представниця УкрГМЦ.

У п'ятницю, 18 липня, вдень синоптики прогнозують короткочасні дощі вже "трішки далі" - по Житомирській, Вінницькій, Київській областях. Місцями - навіть по Черкаській та Кіровоградській областях.

"Але, на жаль, південна частина України залишається у нас у сильній спеці. Переважно - без опадів", - наголосила Птуха.

Якщо говорити про температури у західних областях, то там впродовж найближчих кількох діб очікується ще "по-літньому комфортна температура".

"Але з 17 липня буде відчутне зниження і вже вдень у західних областях - 18-23 градуси за Цельсієм", - розповіла синоптик.

В той самий час південь країни залишатиметься спекотним. Там може бути 35-37°C.

"Решта територій, скажімо так, по середині. На півночі (а завтра - і західні області) - 24-30°C", - повідомила фахівець і додала, що потім подекуди ймовірне певне (незначне) зниження.

Що буде з погодою у Києві та Київській області

До 17 липня погода на території Києва очікується без опадів.

Однак з четверга на погоду почнуть впливати атмосферні фронти циклону з північного заходу (там буде знаходитись його центр).

Спершу вони впливатимуть на західні області, а в денні години - частково й на північні.

"Тому можуть бути короткочасні дощі й по Київській області", - пояснила Птуха.

18 липня у столичному регіоні місцями ймовірний короткочасний дощ.

"А 19 липня (в суботу, - Ред.) - у більшості районів Київської області очікуємо також короткочасні дощі з грозами. Тому що цей циклон, хоч буде вже і відходити, але ще зачіпатиме саме північну частину України (і західні області)", - підсумувала синоптик.

Нагадаємо, минулого тижня Український гідрометеорологічний центр попереджав громадян про сильні зливи у західних областях.

Вже незабаром несприятливі погодні умови призвели до суттєвого підняття рівня води у деяких річках і водоймах, затоплення вулиць і доріг, знеструмлення населених пунктів, а також серйозної повені у Львові.

З огляду на це ми розповідали, що відомо про Зубру - невелику річку, яка паралізувала ціле місто.

Тим часом керівник Басейнового управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну Роман Туцький у коментарі РБК-Україна повідомив, що підтоплення у Львові стали наслідком не лише надмірних опадів і пояснив, коли ситуація в місті може покращитись.

На вихідних негода "накрила" Харків та область. Потужна злива супроводжувалась сильними поривами вітру, які ламали дерева, зривали з будівель дахи й залишали по собі безлад і затоплені вулиці.

Без світла у Харківській області залишились близько 30 тисяч абонентів.

Читайте також, в яких містах України за минулий тиждень зафіксували 26 нових температурних рекордів.

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