Аномалія над Україною? Чому захід "тоне" у зливах, а центр і схід накриває спека
В Українському гідрометеорологічному центрі пояснили, чому погода в Україні 10 липня - настільки контрастна, а дощі на заході - надзвичайно інтенсивні.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УкрГМЦ у Facebook.
Що відбувається з погодою в Україні
Згідно з інформацією відділу метеорологічних прогнозів УкрГМЦ, погода в Україні нині надзвичайно контрастна через протистояння двох великих атмосферних систем, які взаємодіють над нашою територією.
Йдеться про те, що:
- між західними та східними областями сформувався чіткий баричний рубіж;
- по обидва боки від нього панує зовсім різна погода.
Від чого залежить погода на заході країни
Експерти повідомили, що зараз захід України потрапив під вплив глибокого циклону, який приніс із собою:
- не лише зниження атмосферного тиску;
- але і добре виражену фронтальну систему - холодний і теплий фронти.
"Але головне - разом із холоднішими повітряними потоками сюди надходить волога - насичена повітряна маса з акваторії Середземного та Адріатичного морів", - розповіли українцям.
Зазначається, що саме ця волога і є ключем до розуміння потужних опадів.
"Вона потрапляє у фронтальну зону, де відбуваються активні висхідні рухи повітря. За цих умов водяна пара стрімко конденсується, утворюючи густу багатоярусну хмарність і сильні дощі", - пояснили спеціалісти Укргідрометцентру.
При цьому у деяких регіонах випадає більше 30–60 мм опадів за кілька годин, що є "критичним показником для локальної гідрологічної ситуації".
Що впливає на погоду на сході та в центрі
За словами метеорологів, східна й центральна частини України, навпаки, залишаються під впливом потужного стійкого антициклону, який:
- утримує область високого атмосферного тиску;
- діє як природний "бар'єр", що блокує східне просування фронтальної системи.
"Повітряна маса тут має тропічне походження, надходить із південного сходу, тому суха, гаряча і стабільна. Вона пригнічує розвиток хмарності та вертикальні рухи - звідси й безхмарна спека", - розповіли експерти.
Погода в Україні зараз - надзвичайно контрастна (карта: facebook.com/UkrHMC)
Чому опади "застрягли" саме на заході
В Українському гідрометеорологічному центрі пояснили також, чому опади є настільки інтенсивними саме на заході й чому вони не переміщуються далі.
"Відповідь - у механізмі блокування: фронти "впираються" в східний антициклон і фактично зупиняються над заходом. Це створює ситуацію квазистаціонарного фронту - коли система майже не рухається, а зволожене повітря продовжує надходити з півдня", - повідомили фахівці.
У результаті виникає ситуація, коли наявні:
- постійне підживлення вологою;
- швидкий підйом повітря вгору;
- перенасичення атмосфери водяною парою.
"А це - ідеальні умови для злив, гроз і навіть локальних паводків", - наголосили у відділі метеорологічних прогнозів.
Насамкінець в УкрГМЦ зауважили, що така ситуація - небезпечна синоптична конфігурація, яка часто призводить до аномально високих опадів у західній частині країни, тоді як схід залишається посушливим і спекотним.
"Саме тому напередодні у регіоні було оголошено стихійний рівень метеорологічної небезпеки через сильні дощі", - підсумували у прес-службі держустанови.
Нагадаємо, раніше Український гідрометеорологічний центр попереджав громадян про сильні зливи у західних областях.
Вже незабаром несприятливі погодні умови призвели до суттєвого підняття рівня води у деяких річках і водоймах, затоплення вулиць і доріг, знеструмлення населених пунктів, а також серйозної повені у Львові.
З огляду на це ми розповідали, що відомо про Зубру - невелику річку, яка паралізувала ціле місто.
Тим часом керівник Басейнового управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну Роман Туцький у коментарі РБК-Україна повідомив, що підтоплення у Львові стали наслідком не лише надмірних опадів і пояснив, коли ситуація в місті може покращитись.
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