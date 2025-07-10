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Аномалія над Україною? Чому захід "тоне" у зливах, а центр і схід накриває спека

Четвер 10 липня 2025 18:02
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Аномалія над Україною? Чому захід "тоне" у зливах, а центр і схід накриває спека Погода в Україні залежить сьогодні від різних атмосферних систем (фото ілюстративне: flickr.com/worldbank)
Автор: Ірина Костенко

В Українському гідрометеорологічному центрі пояснили, чому погода в Україні 10 липня - настільки контрастна, а дощі на заході - надзвичайно інтенсивні.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УкрГМЦ у Facebook.

Що відбувається з погодою в Україні

Згідно з інформацією відділу метеорологічних прогнозів УкрГМЦ, погода в Україні нині надзвичайно контрастна через протистояння двох великих атмосферних систем, які взаємодіють над нашою територією.

Йдеться про те, що:

  • між західними та східними областями сформувався чіткий баричний рубіж;
  • по обидва боки від нього панує зовсім різна погода.

Від чого залежить погода на заході країни

Експерти повідомили, що зараз захід України потрапив під вплив глибокого циклону, який приніс із собою:

  • не лише зниження атмосферного тиску;
  • але і добре виражену фронтальну систему - холодний і теплий фронти.

"Але головне - разом із холоднішими повітряними потоками сюди надходить волога - насичена повітряна маса з акваторії Середземного та Адріатичного морів", - розповіли українцям.

Зазначається, що саме ця волога і є ключем до розуміння потужних опадів.

"Вона потрапляє у фронтальну зону, де відбуваються активні висхідні рухи повітря. За цих умов водяна пара стрімко конденсується, утворюючи густу багатоярусну хмарність і сильні дощі", - пояснили спеціалісти Укргідрометцентру.

При цьому у деяких регіонах випадає більше 30–60 мм опадів за кілька годин, що є "критичним показником для локальної гідрологічної ситуації".

Що впливає на погоду на сході та в центрі

За словами метеорологів, східна й центральна частини України, навпаки, залишаються під впливом потужного стійкого антициклону, який:

  • утримує область високого атмосферного тиску;
  • діє як природний "бар'єр", що блокує східне просування фронтальної системи.

"Повітряна маса тут має тропічне походження, надходить із південного сходу, тому суха, гаряча і стабільна. Вона пригнічує розвиток хмарності та вертикальні рухи - звідси й безхмарна спека", - розповіли експерти.

Аномалія над Україною? Чому захід &quot;тоне&quot; у зливах, а центр і схід накриває спекаПогода в Україні зараз - надзвичайно контрастна (карта: facebook.com/UkrHMC)

Чому опади "застрягли" саме на заході

В Українському гідрометеорологічному центрі пояснили також, чому опади є настільки інтенсивними саме на заході й чому вони не переміщуються далі.

"Відповідь - у механізмі блокування: фронти "впираються" в східний антициклон і фактично зупиняються над заходом. Це створює ситуацію квазистаціонарного фронту - коли система майже не рухається, а зволожене повітря продовжує надходити з півдня", - повідомили фахівці.

У результаті виникає ситуація, коли наявні:

  • постійне підживлення вологою;
  • швидкий підйом повітря вгору;
  • перенасичення атмосфери водяною парою.

"А це - ідеальні умови для злив, гроз і навіть локальних паводків", - наголосили у відділі метеорологічних прогнозів.

Насамкінець в УкрГМЦ зауважили, що така ситуація - небезпечна синоптична конфігурація, яка часто призводить до аномально високих опадів у західній частині країни, тоді як схід залишається посушливим і спекотним.

"Саме тому напередодні у регіоні було оголошено стихійний рівень метеорологічної небезпеки через сильні дощі", - підсумували у прес-службі держустанови.

Аномалія над Україною? Чому захід &quot;тоне&quot; у зливах, а центр і схід накриває спека

Нагадаємо, раніше Український гідрометеорологічний центр попереджав громадян про сильні зливи у західних областях.

Вже незабаром несприятливі погодні умови призвели до суттєвого підняття рівня води у деяких річках і водоймах, затоплення вулиць і доріг, знеструмлення населених пунктів, а також серйозної повені у Львові.

З огляду на це ми розповідали, що відомо про Зубру - невелику річку, яка паралізувала ціле місто.

Тим часом керівник Басейнового управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну Роман Туцький у коментарі РБК-Україна повідомив, що підтоплення у Львові стали наслідком не лише надмірних опадів і пояснив, коли ситуація в місті може покращитись.

Читайте також, що відомо про ймовірні зміни гідрологічної ситуації в деяких областях України - де найближчими днями може піднятись рівень води, як сильно, а також чи загрожує це негативними наслідками.

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