Повінь у Львові, підтоплені вулиці у Луцьку і не тільки: захід України потерпає від злив

Захід України потерпає від негоди. У Львові шириться повінь, а у Луцьку злива підтопила вулиці. Через потужні дощі в кількох областях затоплені житлові будинки та авто.

Докладніше про те, як захід України бореться з потужними зливами, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна .

Вранці 10 липня Львів та околиці накрила негода. Через потужну зливу частину вулиць міста було підтоплено, а на деяких ділянках рух транспорту ускладнений або повністю заблокований.

Український гідрометеорологічний центр попередив про шалені зливи в західних областях України. Як відомо, найгірша ситуація на:

Закарпатті,

Львівщині,

Франківщині,

Буковині,

Тернопільщині.

Грозові хмари, за даними синоптиків, насуваються також на Волинь, Рівненську, Хмельницьку, Житомирську та Вінницьку області.

Негода у Львові

Начальник Львівської ОВА Максим Козицький розповів, що через несприятливі погодні умови, у Львівській області були знеструмлені 192 населені пункти.

Станом на 10:10 відомо, що через інтенсивні опади річка Зубра та річка Щирка поблизу Львова вийшли з берегів, що спричинило загрозу підтоплення частини міста.

Подекуди вода вже сягала трьох метрів над рівнем землі. Міська влада закликала мешканців якомога швидше перенести речі з підвалів у безпечні місця та прибрати автомобілі з підземних паркінгів і затоплюваних ділянок.

За попередніми даними, у Львові за цю ніч випало понад 115% місячної норми опадів.

Обмеження руху у Львові

Правоохоронці львівської області попередили, що унаслідок інтенсивних опадів сталося часткове затоплення наступних ділянок доріг:

місто Львів вулиця Трускавецька; проспект Святого Івана Павла II.

автодорога Т-14-16 Львів - Меденичі - Пустомити поблизу населеного пункту Сокільники.

у населеному пункті Зубра затоплена проїжджа частина.

Також відомо, що трамваї №4 та №8 у Львові змінили напрямок руху через підтоплення на Чукаріна-Вернадського. Надалі вони курсують до зупинки “Кінотеатр ім. Довженка”.

Дощі в Луцьку

Через сильні дощі підтопило вулиці й в Луцьку. Очевидці діляться кадрами наслідків негоди в мережі.

Повідомляється, що в місті внаслідок сильного дощу "традиційно" затопило дорогу на вулиці Дубнівській. Кілька автомобілів застрягли посеред дороги, а рівень води досяг салону.