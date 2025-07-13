У Харківській області негода знеструмила близько 30 тисяч абонентів
Увечері 12 липня Харківщину накрила потужна злива з поривами вітру до 20 м/с. Стихія повалила дерева, пошкодила покрівлі, електроопори та технічні конструкції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.
Ситуація з електропостачанням
У Харківській області без світла залишаються близько 30 тисяч абонентів. Енергетики працюють над відновленням мереж, але через масштабні пошкодження процес може затягнутись.
У місті та області зафіксовано щонайменше шість серйозних інцидентів.
Основні наслідки негоди:
- Чугуївський район. Від травм, отриманих через падіння дерева, загинула 56-річна жінка.
- Харків, Салтівський район. Зірвало дах приватного будинку, постраждали троє людей.
- Харків, Основ'янський район. Дерево впало на 7-річну дівчинку, дитина отримала травми.
- Харків, Шевченківський район. Дерево впало на авто, постраждав 52-річний чоловік з травмою голови.
- Харків, Слобідський район. Вітер повалив баштовий кран.
- Харківський район. На електричку біля станції Покотилівка впало дерево.
Синєгубов попередив, що у Харкові та області зберігається загроза повторного буревію. 13 липня очікується гроза, місцями град і шквали 15-20 метрів на секунду.
Негода у Харкові
Нагадаємо, ми писали, що у внаслідок зливи багато вулиць Харкова були затоплені.
Окрім того, через потужний вітер було немало повідомлень про падіння дерев. Лише у Саду Шевченко (центр міста), як стверджувалося, впало щонайменше 10 дерев. Також писали, що дерево впало на електричку і не тільки.
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