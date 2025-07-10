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Негода на Львівщині знеструмила майже 200 міст та сіл: куди повідомляти про аварію

Львівська область, Четвер 10 липня 2025 09:03
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Негода на Львівщині знеструмила майже 200 міст та сіл: куди повідомляти про аварію Фото: негода на Львівщині знеструмила понад сотню міст та сіл (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Понад 190 населених пунктів на Львівщині залишилися без світла через потужну негоду, що накрила регіон. До відновлення електропостачання залучено десятки ремонтних бригад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Львівську обласну військову адміністрацію.

Начальник Львівської ОВА Максим Козицький розповів, що через несприятливі погодні умови, у Львівській області знеструмлені 192 населені пункти. З них:

  • 55 - повністю,
  • 137 - частково.

Як зазначив очільник області, для відновлення електропостачання працюють 64 бригади фахівців Львівобленерго. Загалом задіяли 275 працівників та 96 одиниць техніки.

"Нагадуємо, якщо Ви побачили пошкодження електромереж, не наближайтесь до місця обриву проводу лінії електропередачі на відстань менше восьми метрів", - наголосив він.

Куди звертатись за допомогою

Якщо Ви побачили пошкоджені електромережі варто повідомити про ситуацію за номерами:

  • 0-800-30-15-68,
  • 067-333-15-68,
  • 050-460-15-68,
  • 093-170-15-68,
  • (032) 290-75-68.

Також, про проблеми можна повідомити у чат-ботах "Львівобленерго"у Вайбері або Telegram.

Якщо ж через негоду впали дерева або гілки, травмувались люди, слід повідомляти екстрені служби за телефонами: 101, 112 або 103.

Негода у Львові 10 липня

Зауважимо, що сьогодні, 10 липня, Львів та околиці накрила негода. Через потужну зливу частину вулиць міста підтоплено, а на деяких ділянках рух транспорту ускладнений або повністю заблокований.

Більше деталей про ситуацію, а також фото та відео з місця, можна побачити в матеріалі РБК-Україна.

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Львів Електроенергія Відключеня світла
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