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Рекордна злива та знеструмлені села: що відбувається у Львові та як довго це триватиме

Четвер 10 липня 2025 17:18
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Рекордна злива та знеструмлені села: що відбувається у Львові та як довго це триватиме Фото: Затоплення у Львові 10 липня (2 facebook.com/lviv.adm)
Автор: Тетяна Веремєєва

Вранці 10 липня Львів опинився у центрі стихії - потужна нічна злива принесла рекордну кількість опадів і спровокувала масштабні підтоплення. В окремих районах міста вода сягала трьох метрів над рівнем землі.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Рекордні опади та вихід річок з берегів

За даними Львівського гідрометцентру, за 12 годин у місті випало 110,2 мм дощу - це 115% місячної норми, і така кількість опадів фіксується вперше за всю історію спостережень.

Через інтенсивні опади річки Зубра та Щирка вийшли з берегів, створивши загрозу підтоплення частини міста. Мешканців закликали негайно переносити речі з підвалів, прибирати авто з підземних паркінгів і затоплюваних вулиць.

Як повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький, у Львівській області без електропостачання залишилися 192 населені пункти. На місцях працюють аварійні служби.

Що кажуть спеціалісти

У коментарі РБК-Україна керівник Басейнового управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну Роман Туцький повідомив, що вода на річках справді піднялася, але поки не перевищує критичних значень.

"На річках Західного Бугу - підйом до +18 см, на Сяну - до +16 см, на Дністрі - максимум +64 см на добу. Це не є критичними показниками", - пояснив Туцький.

Проте він визнав: найбільша кількість опадів дійсно припала на Львів, що й призвело до стрімкого підняття рівня води в локальних річках і підтоплення в межах населених пунктів.

Чому затопило: комплексна причина

За словами Туцького, підтоплення у Львові стали наслідком одразу кількох факторів: не лише опадів, а й забудови, стану каналізаційних колекторів, перепланування міста.

"Якщо колектор не встигає відводити воду - підтоплюються будинки, парковки, вулиці. А забудова постійно змінюється - це впливає на напрямки та швидкість стоку", - зазначив він.

У місті вже працюють ДСНС і диспетчерсько-аналітичні служби, які спільно з гідрологами моніторять ситуацію, попереджають органи місцевого самоврядування та готуються до потенційних ризиків.

За прогнозами синоптиків, дощі у регіоні триватимуть до кінця доби. Якщо опади припиняться до вечора, затоплення можуть зійти вже до ранку 11 липня.

"Думаю, як тільки припиниться дощ, усе має швидко збігти. Якщо до 8 вечора буде сухо - на Зубрі зранку вже не буде затоплень", - зазначив Туцький.

Мешканців Львова просять залишатися обережними, не наближатися до водойм і не залишати авто в низинах. Усі служби працюють у посиленому режимі.

Нагадаємо, гідрометцентр попередив про підвищення рівнів води на річках у кількох областях України. Зокрема, 10-12 липня вода підніметься на 0,7-1,2 м на Дністрі в Івано-Франківській і Тернопільській областях, а 11-14 липня - на 0,1-0,5 м на річках суббасейну Прип’яті. Зміни відбуватимуться в межах русел і не становлять загрози підтоплень.

РБК-Україна раніше писало, що через потужні дощі та вихід річок з берегів на Львівщині підтоплено сотні будинків, авто й вулиць, понад 44 тисячі мешканців залишились без світла. Найбільше постраждали села поблизу Львова. Затопило також дороги, садок і амбулаторію. Влада відновлює рух транспорту та контролює ситуацію - рівень води вже знижується.

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